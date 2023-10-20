Ми робимо це неправильно: польський шеф-кухар розповів, як насправді треба варити сосиски

Багато хто робить так, і помиляється

Ми розповідали, чи треба перед варінням знімати плівку з сосисок. Тепер ділимось порадами щодо їх приготування.

Річ у тім, що є типові помилки при варінні сосисок. Про них розповів польський шеф-кухар Петро Огінський. Про це пишуть на Ukr.Media.

За словами шеф-кухаря, звичайні сосиски не варто смажити або запікати, оскільки в них можуть бути солі, що містять нітрати або нітрити. При температурі вище 130 градусів вони трансформуються у нітрозаміни.

Також важлива і дещо несподівана помилка полягає у тому, що сосиски не можна варити у киплячій воді. Шеф-кухар вважає, що потрібно нагріти воду у каструлі не до окропу, а до 75 градусів, і лише потім опустити у воду сосиски.

При цьому температура повинна залишатися між 72 та 75 градусами. А вища температура сосискам просто не потрібна — адже м’ясо в них приготується, коли самі сосиски розігріються до 60 градусів.

Тепер ви знаєте, як сосиски готують польські шеф-кухарі. Також не забувайте перевіряти склад і купувати лише якісні сосиски. Ще ми ділились лайфхаком, з яким на сосисках не буде при варінні тріскатися плівка.