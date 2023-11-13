Поширена помилка: чому чай з пакетика виходить огидним

Навіть такий чай треба правильно заварити

Ми розповідали, як правильно обирати чай в пакетиках. Однак, навіть якщо вам трапився хороший чай, на смак напій може бути ніяким.

Не всі знають, як правильно заварити чай з пакетика, щоб його смак повністю розкрився. Секретами поділились на Ua.portal.

Мало хто знає, та для отримання найкращого смаку з чайного пакетика, заливати окріп слід у два етапи. Перший залив використовується, щоб змити зайвий пил і попередньо "нагріти" чай.

Як заливати чай

Заливаємо чайний пакетик гарячою водою на кілька секунд. Тоді зливаємо воду, заливаємо чай свіжим окропом. Після цього слід зачекати кілька хвилин, поки чай завариться до потрібного вам рівня.

Ще одним важливим аспектом є температура води, яку використовують для заварювання чаю. Вона повинна бути близько 80-85 градусів за Цельсієм. Із занадто гарячої води гарний чай не вийде.

Також важливо враховувати час настоювання чаю. Зазвичай чорний чай заварюється найшвидше, а зелений — потребує трохи більше часу. Що ж до трав'яних чаїв, то вони настоюються не менше 10 хвилин.

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