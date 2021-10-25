"Коли мені зателефонували з реанімації — я відразу все зрозумів: дружина померла від коронавірусу"
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Вакцинація — один з найнадійніших заходів протистояння пандемії "корони", однак і вона не завжди може вберегти від трагічного результату
Кілька днів тому в "Фейсбуці" зустрівся сумний пост жителя Дніпра: "Моя дружина померла. Їй було всього 47 років. Проклятий ковід. Вакцинована сіноваком, двома дозами, ще влітку. Захворіла у Туреччині на відпочинку. Повернулася до України, 12 днів в лікарні і все — немає людини. Rip". Під цими трагічними словами Олександра Анатольєва — дві фотографії дуже гарної жінки та кілька тисяч коментарів і перепостів.
Де підхопила інфекцію — невідомо
Щодня Україна втрачає від коронавірусних ускладнень по 300-600 осіб. І поки одні люди займають черги в пунктах вакцинації, інші рішуче відмовляються від безплатного уколу. У "антиваксерів" безліч пояснень, від зовсім божевільних на зразок чипізації через щеплення — до побоювань, чи не зашкодить вакцина їх здоров’ю. "А ви даєте гарантію, що я точно не захворію на коронавірус? Якщо ні — то який сенс робити щеплення?" — доводять вони. "А знаєте, що вакциновані теж вмирають?" — наводять ще один аргумент. "Ось від уколів і вмирають!" — лякають треті.
Так, виробники медпрепаратів не дають 100-відсоткової гарантії кожній окремо взятій людині, уберегти може тільки колективний імунітет — пояснюють медики. Тому кожен випадок захворювання або смерті щепленої людини слід розглядати індивідуально. Наприклад, в деяких випадках з’ясовується, що насправді сертифікат про вакцинацію куплений. Так, нещодавно в аеропорту справжність своїх сертифікатів не вдалося довести екснардепу Надії Савченко та її сестрі Вірі, які повернулися з-за кордону.
"Телеграф" зв’язався з Олександром Анатольєвим для уточнення обставин трагедії.
"Дружина моя вакцинувалася в липні-серпні у звичайній нашій поліклініці, — розповідає вдівець, підтверджуючи журналісту свої слова сканом сертифіката із зазначенням медустанови, прізвища лікаря, дат вакцинації та мокрими печатками. — Ну а потім у вересні вони поїхали з подружкою в Туреччину. Подружка теж вакцинована. Дружина спеціально зробила жовтий сертифікат для виїзду. І там вже, в Туреччині, їй стало погано під час відпочинку".
Втім, чи точно дружина заразилася на курорті, Олександр не знає. Він вважає, що вона, швидше за все, там підхопила штам "Дельта", який проявляє себе за 1-3 дні. Однак жінка, приїхавши, пояснила, що, можливо, заразилася ще на батьківщині, тому що напередодні поїздки відчула першіння в горлі. "Якби вона не вакцинована була і зробила ПЛР-тест перед вильотом, то, може бути, і не поїхала б" — зітхає співрозмовник. Але умовного способу немає: тепер нічого не впізнати й не змінити…
"Уже там Ірині стало погано — температура підіймалася, горло боліло, діарея почалася — всі симптоми коронавірусу. Коли вона повернулася, може, звичайно, треба було раніше в лікарню звернутися, але ми звернулися в медичну компанію, ті приїхали, зробили тест — коронавірус підтвердився. Потім сімейний лікар веліла здати кров на аналіз. Зробили, результат виявився тривожним і лікар направила дружину в лікарню".
А подруга перехворіла легко!
Домагатися госпіталізації або довго шукати вільну койку не довелося. Олександр підкреслює, що всі події відбувалися дуже швидко: дружина в понеділок приїхала, у вівторок здали один аналіз, в середу — інший, у четвер відвезли в лікарню. "Її відразу поклали, причому в реанімацію, бо їй погано було. Відразу дали концентратор. А у вівторок її перевели на штучну вентиляцію легенів. І в понеділок наступного тижня вона вже померла".
В останнє кохану Олександр Анатольєв бачив в п’ятницю, коли необхідно було робити комп’ютерну томографію. Потім ще пару днів подружжя спілкувалися листуванням.
"У нас було таке бачення розвитку хвороби, що все це завершиться благополучно. Я був впевнений, що її "поковбасить, поламає", потім доведеться довго відновлюватися. Але не помре ж, тому що двічі вакцинована! Я був готовий діставати для неї які завгодно ліки. У п’ятницю лікар сказав: "Потрібно купити ремдесівір" — ним внутрішньовенно роблять ін’єкції або крапельницю ставлять. Воно недешеве, 10 тисяч коштує. Я купив їй, все це зробили. Остання доза була у вівторок, коли вона вже була на ШВЛ ".
Чоловік згадує, що хвороба зовсім позбавила Ірину сил. Поки вона була вдома — пів понеділка, вівторок, середу та пів четверга — видно було, що їй дуже важко рухатися. І дивується байдужості медиків: йому, як людині, що була у тісному контакті з тяжкохворою на коронавірус, навіть не запропонували перевіритися на зараження, зробити ПЛР-тест. Сам же він в той момент знаходився в стресовому стані.
Один із симптомів коронавірусу — панічні атаки. За словами Олександра, у дружини також спостерігалися панічні настрої. І за рекомендацією лікаря він купив їй заспокійливі ліки. "Знаєте, я дружині написав ціле послання зі словами "Тримайся, все буде добре!". Тільки передати його не встиг, її поклали на ШВЛ. Найцікавіше, що вони з подружкою разом їздили, подружка щеплена тієї ж самою вакциною, в тій же поліклініці. Вона теж захворіла на коронавірус, але в легкій формі. Вони ж жили в одному номері. Але вона 9 днів перехворіла, на 10-й день їй сімейний лікар сказав, що все вже в порядку".
"Корону" ми не перемагаємо…
Олександр намагається знайти причини, які могли б настільки погіршити стан здоров’я дружини. Нібито, у неї тільки були "сині вени на ногах", "панкреатит, як у багатьох людей" і в зимовий сезон вона легко підхоплювала застуди.
При тому, що захворіли Ірина з подругою в Туреччині, вони безперешкодно повернулися літаком в Україну. "Вона там парацетамол купувала і збивала температуру. Я запитав "Як доїхали?" — "Доїхали все нормально, випустили". Такі у нас перевіряльники й там, і тут. Я вже себе картаю: може, треба було відразу там сказати, що захворіла? У неї була страховка від ковіду. І за лікування взялися б невідкладно там? — карається питанням дніпрянин. — Я навіть не уявляв, що так може закінчитися. Думав, ну, полежить-похворіє. Навіть коли вона в кому впала, вважав, що, так, реабілітація затягнеться… Ми її витягнемо, відновимо. Але щоб вона померла — навіть думки такої не було".
Серед маси коментарів до сумної звістки зустрівся і такий, написаний дніпровським медиком: "За достовірними джерелами знаю, що померла не вакцинована, навіщо писати дурниці!".
Делікатне припущення про те, що дружина могла не робити укол, а скористатися послугою продавців підроблених сертифікатів, Олександр Анатольєв геть відкидає.
"Я прихильник того, що якщо щось можна отримати безплатно — в тому числі й вакцинацію з сертифікатом, то навіщо платити за це гроші? Ми прищеплювалися зі зсувом на місяць: я прищепився в червні перший раз, потім вакцинувався вдруге в липні, а вона перший, в одному і тому ж медичному закладі у нас на мікрорайоні "Тополь". Другий раз вона вакцинувалася в серпні. Перенесла вакцинацію легко, без будь-яких побочок. І перший раз дружина не скаржилася, і після її другого разу ми поїхали на дачу займатися своїми справами — все було благополучно. Не можу сказати, що ми повністю розслабилися після щеплення, але були досить спокійні, що убезпечили себе".
За його розрахунками, почерпнутими з інтернету, виходило, що після другого щеплення антитіла виробляються приблизно через тиждень, а в разі дружини пройшло понад місяць — друге щеплення було 7 серпня, відпочивати вона полетіла 20 вересня. Заспокоювала і така інформація: в Німеччині 66-річний чоловік з 90-процентним ураженням легень 23 дні пролежав у комі та видужав. У Ірини ж сатурація падала до 83-82%. Рентген показав двостороннє запалення легенів. Комп’ютерна томографія підтвердила: 70% ураження легень. "Вранці я привозив до лікарні гігієну для дружини, а ввечері дзвонив в реанімацію дізнатися стан Ірини. У неділю мені сказали, що поліпшення є, сатурація до 90-95% піднялася. А коли мені подзвонили з реанімації — я відразу зрозумів, що дружина померла. Тому що в інших випадках вони самі не дзвонять…"- згадує той моторошний день Олександр.
Усвідомлення деяких моментів приходить через час. Коли Олександр говорив з лікарями про перспективи: "добре, "корону" ми перемагаємо, а потім дружину треба буде з коми виводити", то відразу і не зрозумів, чому на нього дивляться з жалем. А тому що "корону" ми не перемагаємо". Мабуть, і сама пацієнтка лікарні не припускала, як все серйозно. Перед тим, як впасти в кому, вона написала чоловікові, що лікарі її не перекладають з реанімації в палату, тому що там… немає місць. Чи то її так намагалися заспокоїти, чи то вона сама вже погано оцінювала ситуацію через кисневе голодування мозку?
Свій пост чоловік розмістив, щоб про смерть коханої дружини сповістити її друзів і знайомих, яким він не зміг подзвонити. Знімки підібрав найкрасивіші, з однієї з фотосесій в Туреччині. Відгукнулися і висловили співчуття колишні однокласники з-за кордону і зовсім незнайомі люди. Пояснює: "Моя мета була в цьому, а антиваксери скористалися цим для своєї пропаганди, доводячи, що, ось бачите, і щеплені вмирають".
Довіряти чи не довіряти медицині — особиста справа кожного. Але на тисячі щасливих випадків випадає також один непередбачуваний…
Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію з захворюваністю на коронавірус на Дніпропетровщині.
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