"Коли мені зателефонували з реанімації — я відразу все зрозумів: дружина померла від коронавірусу"

Вакцинація — один з найнадійніших заходів протистояння пандемії "корони", однак і вона не завжди може вберегти від трагічного результату

Кілька днів тому в "Фейсбуці" зустрівся сумний пост жителя Дніпра: "Моя дружина померла. Їй було всього 47 років. Проклятий ковід. Вакцинована сіноваком, двома дозами, ще влітку. Захворіла у Туреччині на відпочинку. Повернулася до України, 12 днів в лікарні і все — немає людини. Rip". Під цими трагічними словами Олександра Анатольєва — дві фотографії дуже гарної жінки та кілька тисяч коментарів і перепостів.

Де підхопила інфекцію — невідомо

Щодня Україна втрачає від коронавірусних ускладнень по 300-600 осіб. І поки одні люди займають черги в пунктах вакцинації, інші рішуче відмовляються від безплатного уколу. У "антиваксерів" безліч пояснень, від зовсім божевільних на зразок чипізації через щеплення — до побоювань, чи не зашкодить вакцина їх здоров’ю. "А ви даєте гарантію, що я точно не захворію на коронавірус? Якщо ні — то який сенс робити щеплення?" — доводять вони. "А знаєте, що вакциновані теж вмирають?" — наводять ще один аргумент. "Ось від уколів і вмирають!" — лякають треті.

Так, виробники медпрепаратів не дають 100-відсоткової гарантії кожній окремо взятій людині, уберегти може тільки колективний імунітет — пояснюють медики. Тому кожен випадок захворювання або смерті щепленої людини слід розглядати індивідуально. Наприклад, в деяких випадках з’ясовується, що насправді сертифікат про вакцинацію куплений. Так, нещодавно в аеропорту справжність своїх сертифікатів не вдалося довести екснардепу Надії Савченко та її сестрі Вірі, які повернулися з-за кордону.

"Телеграф" зв’язався з Олександром Анатольєвим для уточнення обставин трагедії.

"Дружина моя вакцинувалася в липні-серпні у звичайній нашій поліклініці, — розповідає вдівець, підтверджуючи журналісту свої слова сканом сертифіката із зазначенням медустанови, прізвища лікаря, дат вакцинації та мокрими печатками. — Ну а потім у вересні вони поїхали з подружкою в Туреччину. Подружка теж вакцинована. Дружина спеціально зробила жовтий сертифікат для виїзду. І там вже, в Туреччині, їй стало погано під час відпочинку".

На сертифікаті — мокрі печатки

Втім, чи точно дружина заразилася на курорті, Олександр не знає. Він вважає, що вона, швидше за все, там підхопила штам "Дельта", який проявляє себе за 1-3 дні. Однак жінка, приїхавши, пояснила, що, можливо, заразилася ще на батьківщині, тому що напередодні поїздки відчула першіння в горлі. "Якби вона не вакцинована була і зробила ПЛР-тест перед вильотом, то, може бути, і не поїхала б" — зітхає співрозмовник. Але умовного способу немає: тепер нічого не впізнати й не змінити…

"Уже там Ірині стало погано — температура підіймалася, горло боліло, діарея почалася — всі симптоми коронавірусу. Коли вона повернулася, може, звичайно, треба було раніше в лікарню звернутися, але ми звернулися в медичну компанію, ті приїхали, зробили тест — коронавірус підтвердився. Потім сімейний лікар веліла здати кров на аналіз. Зробили, результат виявився тривожним і лікар направила дружину в лікарню".

А подруга перехворіла легко!

Домагатися госпіталізації або довго шукати вільну койку не довелося. Олександр підкреслює, що всі події відбувалися дуже швидко: дружина в понеділок приїхала, у вівторок здали один аналіз, в середу — інший, у четвер відвезли в лікарню. "Її відразу поклали, причому в реанімацію, бо їй погано було. Відразу дали концентратор. А у вівторок її перевели на штучну вентиляцію легенів. І в понеділок наступного тижня вона вже померла".

В останнє кохану Олександр Анатольєв бачив в п’ятницю, коли необхідно було робити комп’ютерну томографію. Потім ще пару днів подружжя спілкувалися листуванням.

"У нас було таке бачення розвитку хвороби, що все це завершиться благополучно. Я був впевнений, що її "поковбасить, поламає", потім доведеться довго відновлюватися. Але не помре ж, тому що двічі вакцинована! Я був готовий діставати для неї які завгодно ліки. У п’ятницю лікар сказав: "Потрібно купити ремдесівір" — ним внутрішньовенно роблять ін’єкції або крапельницю ставлять. Воно недешеве, 10 тисяч коштує. Я купив їй, все це зробили. Остання доза була у вівторок, коли вона вже була на ШВЛ ".

Від медиків хочуть почути пояснення

Чоловік згадує, що хвороба зовсім позбавила Ірину сил. Поки вона була вдома — пів понеділка, вівторок, середу та пів четверга — видно було, що їй дуже важко рухатися. І дивується байдужості медиків: йому, як людині, що була у тісному контакті з тяжкохворою на коронавірус, навіть не запропонували перевіритися на зараження, зробити ПЛР-тест. Сам же він в той момент знаходився в стресовому стані.

Один із симптомів коронавірусу — панічні атаки. За словами Олександра, у дружини також спостерігалися панічні настрої. І за рекомендацією лікаря він купив їй заспокійливі ліки. "Знаєте, я дружині написав ціле послання зі словами "Тримайся, все буде добре!". Тільки передати його не встиг, її поклали на ШВЛ. Найцікавіше, що вони з подружкою разом їздили, подружка щеплена тієї ж самою вакциною, в тій же поліклініці. Вона теж захворіла на коронавірус, але в легкій формі. Вони ж жили в одному номері. Але вона 9 днів перехворіла, на 10-й день їй сімейний лікар сказав, що все вже в порядку".

"Корону" ми не перемагаємо…

Олександр намагається знайти причини, які могли б настільки погіршити стан здоров’я дружини. Нібито, у неї тільки були "сині вени на ногах", "панкреатит, як у багатьох людей" і в зимовий сезон вона легко підхоплювала застуди.

При тому, що захворіли Ірина з подругою в Туреччині, вони безперешкодно повернулися літаком в Україну. "Вона там парацетамол купувала і збивала температуру. Я запитав "Як доїхали?" — "Доїхали все нормально, випустили". Такі у нас перевіряльники й там, і тут. Я вже себе картаю: може, треба було відразу там сказати, що захворіла? У неї була страховка від ковіду. І за лікування взялися б невідкладно там? — карається питанням дніпрянин. — Я навіть не уявляв, що так може закінчитися. Думав, ну, полежить-похворіє. Навіть коли вона в кому впала, вважав, що, так, реабілітація затягнеться… Ми її витягнемо, відновимо. Але щоб вона померла — навіть думки такої не було".

Серед маси коментарів до сумної звістки зустрівся і такий, написаний дніпровським медиком: "За достовірними джерелами знаю, що померла не вакцинована, навіщо писати дурниці!".

Дніпровський медик запевняє, що Ірина не була вакцинована

Делікатне припущення про те, що дружина могла не робити укол, а скористатися послугою продавців підроблених сертифікатів, Олександр Анатольєв геть відкидає.

"Я прихильник того, що якщо щось можна отримати безплатно — в тому числі й вакцинацію з сертифікатом, то навіщо платити за це гроші? Ми прищеплювалися зі зсувом на місяць: я прищепився в червні перший раз, потім вакцинувався вдруге в липні, а вона перший, в одному і тому ж медичному закладі у нас на мікрорайоні "Тополь". Другий раз вона вакцинувалася в серпні. Перенесла вакцинацію легко, без будь-яких побочок. І перший раз дружина не скаржилася, і після її другого разу ми поїхали на дачу займатися своїми справами — все було благополучно. Не можу сказати, що ми повністю розслабилися після щеплення, але були досить спокійні, що убезпечили себе".

За його розрахунками, почерпнутими з інтернету, виходило, що після другого щеплення антитіла виробляються приблизно через тиждень, а в разі дружини пройшло понад місяць — друге щеплення було 7 серпня, відпочивати вона полетіла 20 вересня. Заспокоювала і така інформація: в Німеччині 66-річний чоловік з 90-процентним ураженням легень 23 дні пролежав у комі та видужав. У Ірини ж сатурація падала до 83-82%. Рентген показав двостороннє запалення легенів. Комп’ютерна томографія підтвердила: 70% ураження легень. "Вранці я привозив до лікарні гігієну для дружини, а ввечері дзвонив в реанімацію дізнатися стан Ірини. У неділю мені сказали, що поліпшення є, сатурація до 90-95% піднялася. А коли мені подзвонили з реанімації — я відразу зрозумів, що дружина померла. Тому що в інших випадках вони самі не дзвонять…"- згадує той моторошний день Олександр.

Виникають сумніви в якості вакцини

Усвідомлення деяких моментів приходить через час. Коли Олександр говорив з лікарями про перспективи: "добре, "корону" ми перемагаємо, а потім дружину треба буде з коми виводити", то відразу і не зрозумів, чому на нього дивляться з жалем. А тому що "корону" ми не перемагаємо". Мабуть, і сама пацієнтка лікарні не припускала, як все серйозно. Перед тим, як впасти в кому, вона написала чоловікові, що лікарі її не перекладають з реанімації в палату, тому що там… немає місць. Чи то її так намагалися заспокоїти, чи то вона сама вже погано оцінювала ситуацію через кисневе голодування мозку?

Щеплення захищає — переконується багато людей

Свій пост чоловік розмістив, щоб про смерть коханої дружини сповістити її друзів і знайомих, яким він не зміг подзвонити. Знімки підібрав найкрасивіші, з однієї з фотосесій в Туреччині. Відгукнулися і висловили співчуття колишні однокласники з-за кордону і зовсім незнайомі люди. Пояснює: "Моя мета була в цьому, а антиваксери скористалися цим для своєї пропаганди, доводячи, що, ось бачите, і щеплені вмирають".

Довіряти чи не довіряти медицині — особиста справа кожного. Але на тисячі щасливих випадків випадає також один непередбачуваний…

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