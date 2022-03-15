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росія завдала нового удару по Києву (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Київ Новина оновлена 15 березня 2022, 19:22
Київ

Окупанти продовжують атакувати столицю України.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські війська завдали удару по столиці України.

Про це повідомляє "Политика страны" на своєму telegram-каналі.

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За інформацією джерела, цього разу російські загарбники обстріляли Виноградарський район.

Нагадаємо, влада Києва оголосила про комендантську годину в місті з 20:00 15 березня до ранку четверга, 17 березня (07:00). Це було зроблено на тлі обстрілу житлового будинку у столиці України 15 березня. Пізніше у мережі показали кадри з наслідками обстрілів цивільних районів міста. Глава Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов пояснив, чому путінські окупанти не зможуть захопити столицю України.

Раніше повідомлялося, що 15 березня влада рф ввела санкції проти президента США Джо Байдена, чим сильно розсмішила мережу. Крім того, у вівторок на Київщині після обстрілу окупантів загинув черговий іноземний журналіст. У Маріуполі загарбники взяли в заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні.

Теги:
#Україна #Київ #Росія
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