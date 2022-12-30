Падіння ракети у Білорусі. Союзник кремля рветься звинувачувати Україну - що відомо

Мінськ здійняв галас і показує пальцями на Київ

Союзник кремля, Білорусь, робить неоднозначні заяви щодо інциденту із падінням ракети С-300.

У Лукашенка навіть спробували звинуватити Україну у провокації, до них приєднався спікер президента росії, яка намагається втягнути Білорусь у війну.

"Телеграф" спробував розібратися, з яких чотирьох напрямків готувався "напад" на Білорусь цього разу.

Що це за ракета і де вона впала

У четвер, 29 грудня 2022 року, під час одного з найсильніших повітряних обстрілів росії проти України, у Білорусі заявили про падіння ракети неподалік кордону.

Уламки ракет впали у полі біля села Горбаха Іванівського району Брестської області, розташованого за 15 кілометрів від кордону з Волинською областю. У соцмережах з’явилися кадри, на яких видно уламки ракет у полі. Згодом їх ідентифікували як уламки зенітної керованої ракети С-300.

Мінськ здійняв галас

Білорусь заявила, що збила українську ракету ППО на території Білорусі. Відомостей про постраждалих немає.

"Силами ППО Білорусі було збито над територією Білорусі українську ракету комплексу С-300. Це дуже серйозний інцидент", — кажуть у МЗС Білорусі.

Офіційний Мінськ викликав посла України Ігоря Кізіма. Йому було заявлено "рішучий протест". Там зажадали, щоби українська сторона провела ретельне розслідування обставин інциденту. МЗС Білорусі зажадали, щоб Україна притягла до відповідальності винних і вжила заходів, щоб не допустити повторення в майбутньому таких інцидентів.

Офіцер білоруської протиракетної оборони Кирило Казанцев згодом заявив, що розглядають два сценарії:

"випадковий пуск Україною ракети ППО через низький рівень підготовки військовослужбовців або несправність ракети".

"свідома провокація" українських військових.

Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович назвав низькою ймовірність випадкового влучання.

"Київ будь-якими шляхами прагне спровокувати регіональний конфлікт. Українській стороні недостатньо війни на своїй території. Прикладом цього є недавній інцидент зі знищенням української ракети С-300… Але гарантій того, що вона залетіла до нас випадково, вкрай мало. Очевидно, тут реалізується чийсь задум", — зазначив Вольфович.

Україна за розслідування. Але є одне але

У Міноборони України заявили, що готові провести розслідування. Але за однієї умови — участь мають брати авторитетні міжнародні експерти з країн, які не підтримують державу-терориста росію. Зважаючи, на те, як себе показала Білорусь, вона під ці критерії не підпадає.

Також у Міноборони додали, що залишають за собою безумовне право на захист власного неба. У оборонному відомстві не виключають, що росія могла організувати провокацію — навмисно прокласти такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення.

Повітряні сили України заперечили свою причетність до падіння уламків ракети у Білорусі, передає "РБК-Україна". Речник Командування ПС Юрій Ігнат. Він також заперечив заяви Мінська про те, що на території Білорусі впала саме українська ракета.

Ігнат звернув увагу на те, що всі ці інциденти – наслідок російської агресії та ракетних атак саме росії, передає "24 канал". Ігнат акцентував, що білоруському диктатору слід ображатися лише на себе. Мовляв, саме він надав свої бази для росії.

"Вона вже фактично окупувала його республіку. Надав аеродроми для авіації, для розташування зенітних ракетних комплексів. Також "Іскандери" там розташовані", – каже Ігнат.

Речник нагадав, що рф неодноразово пускала свої ракети вздовж білоруського кордону.

Нагнітання росії

У росї підхопили версію Білорусі про те, що ракета належала українській ППО. Речник російського президента дмитро пєсков висловив "крайню стурбованість" і назвав ракету українською. пєсков додав, що подія викликає крайню тривогу у їх білоруських партнерів, додавши, що збройні сили двох країн перебувають у "постійному контакті".

Білорусь справді перебуває у контакті зі збройними силами росії, адже дозволила Москві використовувати свою територію в лютому для наступу на територію України. А нещодавно українські офіційні особи заявили, що росія може почати новий наступ з Білорусі на початку 2023 року, навіть спробувати вдруге взяти Київ.

Аналітики припускали, що під час свого недавнього візиту до Мінська володимир путін буде намагатися втягнути Олександра Лукашенка вже до безпосередньої участі.

Зараз російські "експерти" нагнітають думки щодо спланованої провокації. Так, експерт Асоціації військових політологів росії Андрій Кошкін каже, нібито це була саме Україна, і вона обстріляла Білорусь навмисне. Кошкін вигадав міфічний полк, що нібито обстрілював Польщу:

"Гадаю, що це провокація. Вони можуть так зондувати, наскільки глибоко та далеко можна обстрілювати Білорусь. Тим більше, що працював цей "уже досвідчений" зенітно-ракетний полк, який проводив операцію і в Польщі. Думаю, що їм було поставлено завдання провести таку ж провокацію територією Білорусії", — каже експерт.

Як повідомляв "Телеграф", у четвер вранці росія здійснила нову хвилю ракетних ударів по Україні. При цьому ВПС України стверджують, що збили 54 російські крилаті ракети з 69, запущених в Україну з Ростова в росії, Каспійського та Чорного морів.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відомо про трьох постраждалих у столиці, серед яких 14-річна дівчинка-підліток. З приватного будинку, який потрапив під уламки снарядів, врятовано двох людей.