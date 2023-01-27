У Тегерані знову атакували посольство: є жертви та поранені

Іран має давню "традицію" нападів на дипмісії інших держав

Напружені відносини Баку та Тегерана вийшли на новий рівень. Так, у п’ятницю, 27 січня, вранці було скоєно збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані, під час якого є жертви та поранені з-поміж персоналу посольства.

Про це з посиланням на МЗС Азербайджану повідомляє агентство Interfax.az.

"27 січня близько 8:30 за бакинським часом (6:30 за Києвом. — Ред.) вчинено збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані. Озброєний автоматом Калашнікова вбив начальника служби охорони дипмісії", — йдеться у заяві МЗС.

Відомо, що загиблим під час відбиття нападу є керівник охоронної служби посольства Азербайджану в Ірані Орхан Аскеров. Ще двоє співробітників охорони посольства отримали поранення, їхній стан задовільний.

У Баку намагаються зрозуміти, кому був вигідний збройний напад на дипмісію.

"За 3 дні до нападу в Ташкенті відбулася довгоочікувана зустріч між головами Азербайджану та Ірану, а посол Ірану в Баку Аббас Мусаві провів зустріч з помічником президента із зовнішньополітичних питань Хікметом Гаджієвим. Переговори велися досить довгий час. Торік посол Ірану був викликаний у МЗС для консультацій. Мабуть, він поїхав озвучити позицію/або пропозицію Баку. Результатом цих переговорів стала зустріч у Ташкенті", — пише Telegram-канал "Бакинський Бульвар".

Видання пояснює, що жорстка антиіранська риторика спала з медійного порядку денного. "Все говорило про те, що країни підходять до якоїсь загальнознаменної межі. А тепер увага питання: Кому цей напад треба був? Кому це було вигідно? Тегерану? Однозначно тим силам (країнам), які очевидно проти зниження градуса конфронтації між Баку і Тегераном", — йдеться у публікації.

У свою чергу Telegram-канал Caliber пише:

"Сподіваємося, що за цим нападом не стоять спецслужби самого Ірану. У будь-якому разі, розслідування ведеться і додаткова інформація буде повідомлена. Особливо зазначимо, що в Ірані існує багата традиція нападів на закордонні посольства – захоплення посольства США, напади на посольство та консульство Саудівської Аравії у Тегерані та Мешхеді 2016 року, а якщо піти глибше в історію — можна згадати і вбивство Грибоєдова. І завжди за цим стояла влада самого Ірану…”.

Нагадаємо, що в Ірані тривають масові протести, викликані засиллям режиму мулл. При цьому Баку різко критикує жорстку реакцію Тегерана на мітинги — позасудові розправи та повішення протестувальників. Азербайджанці є другою за чисельністю етнічною групою Ірану і різко висловлюють невдоволення своїм приниженим становищем.