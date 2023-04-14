Доведеться платити двічі чи тричі: як витік із Пентагону вдарить по росіянах

Експерти проаналізували для "Телеграфу", які тактичні завдання виконав американський "злив" і як це вплине на контрнаступ ЗСУ

Через тиждень з початку скандалів із витоком секретних документів Пентагону було заарештовано підозрюваного. Ним виявився 21-річний службовець Національної повітряної гвардії штату Массачусетс на ім’я Джек Тейшейра. Експерти проаналізували для "Телеграфу" ситуацію з "витоком" та його впливом на майбутній український контрнаступ.

Про тактичні завдання

Ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан розмірковує так:

"Складається враження, що скандал зі "зливом" таємних документів, який умовно можна назвати "Тейшейра гейт" (за прізвищем затриманого 21-річного американського нацгвардійця), виглядає банально просто. Мовляв, ось борець за транспарентність. Захотілося йому розплющити очі. Взяв – і злив. Не він перший, не він останній. Вже під арештом. Сяде, і справа буде закрита.

Проте така простота насторожує, вважає експерт. І, швидше за все, насправді все набагато складніше.

По-перше, пояснює він, прогнозів про контрнаступ ЗСУ і до цього "зливу" було надто багато в пресі. Явний перебір. І ні про яку раптовість не йшлося.

"Тепер же все заплуталося. Контрнаступ може початися скоро, не скоро або взагалі невідомо коли. Як відомо, готовність до відбиття контрнаступу коштує дорого. Отже, росіянам доведеться платити двічі чи навіть тричі, адже їм потрібно бути готовими вже сьогодні і, можливо, підтримувати цю готовність тривалий час", – зазначає Вадим Трюхан.

По-друге, продовжує він, офіційні представники України практично нічого не говорили про готовність чи неготовність ЗСУ до контрнаступу. Ця тема була табу. Тепер широкому загалу стало зрозуміло, що для потужного контрнаступу в України не вистачає зброї.

Отже, зусилля щодо лобіювання відповідних постачань на Заході зростуть, а швидше за все, вже зросли в рази.

По-третє, акцентує експерт, чи не вперше з незалежного джерела з’явилися цифри жахливих втрат російських військ.

"Пропагандисти за поребриком шоковані. Там виття на токшоу у їхньому виконанні не припиняється вже кілька днів, – звертає увагу ексдипломат. – І це тисне на психіку зомбованого плебсу, який і так не горів бажанням йти на війну в Україну, а тепер у рф повісток з військкоматів взагалі бояться, як чорт ладану".

Таким чином, на думку Вадима Трюхана, можна зробити такі висновки.

1. Спецоперація зі "зливом" інформації про підготовку до контрнаступу ЗСУ вже виконала кілька важливих тактичних завдань. Вона повернула ефект раптовості контрнаступу, підштовхнула Захід до більшої рішучості щодо надання зброї Україні, в першу чергу, літаків і ракет, а також посіяла паніку серед так званого мобілізаційного ресурсу в так званій російській федерації.

2. Вигідно це насамперед Україні. Проте не лише нам. Це грає на руку і тим силам на Заході, які прагнуть військової поразки росії, а також росіянам, які наважилися боротися проти маніяка путіна та його поплічників.

"А нам, як кажуть, своє робить – звільняти окуповані території. Коли, де, якими силами це почнеться – ніхто, зі зрозумілих причин, не скаже. А як це називатиметься – контрнаступ, наступ або якийсь черговий "негативне просування" російських військ, що тікають, – значення не має. Ясно одне. Це літо буде для рашистів спекотним, як ніколи. І, імовірно, вся осінь, аж до традиційних злив, які зазвичай трапляються в Україні перед зимою", – констатує експерт.

Все йшло, як за сценарієм, але…

Керівник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко зазначає, що в останні дні люди, які пильно стежать за ситуацією про нібито "зливи" нібито секретних даних американських спецслужб, могли себе відчути героями відомих західних кіноробіт. Наприклад, таких як фільм "Хвіст крутить собакою" або стрічка "Не дивіться вгору".

"Дійсно, скандал розгортається не органічно, а як за сценарієм з поворотними моментами. Навіть існує такий термін "повороти Ш'ямалана" на честь американського режисера індійського походження. На початку цього резонансного шляху я схилявся до версії, що "злив" контрольовано зроблено американськими спецслужбами певним росіянам, — зізнався експерт. — Мета — кампанія з дезорієнтації Москви в контексті російсько-української війни та майбутнього наступу. Наприклад, так і немає відповіді, навіщо офіційна американська влада фактично легалізувала "злив", підтвердивши, що невелика частина інформації нібито зі службовим доступом була правдива? Такій легалізації також слугує заява самого президента Байдена, який висловив занепокоєння не самою інформацією, а каналами "зливу". При цьому, чим більше американські ЗМІ отримували доступ до матеріалів незрозумілого рівня вірогідності, тим слабше вірилося у контрольованість "витікання". Адже самі Штати все сильніше відчували репутаційну шкоду, зокрема через подив партнерів і союзників по всьому світу щодо того, що сталося".

Проблеми для США, вважає Ігор Чаленко, не менше, ніж після неправильних оцінок американської розвідки 2021-го — початку 2022 року щодо здатності України чинити опір російському вторгненню.

"Затримання 21-річного Джека Тейшейри розцінюю як спробу каналізувати скандал, який міг вийти з-під контролю. Щодо нібито оцінки американської сторони про терміни війни та її результати, то, якщо цей документ справді правдивий, тоді аналітики з-за океану наступають на ті ж граблі, що й півтора року тому. Оцінки та припущення мають суб’єктивний характер, навіть якщо вони ґрунтуються на певних даних на конкретний момент написання аналітичної записки. Чим далі часовий горизонт прогнозування, тим менша точність", – пояснює керівник ЦАС.

На думку Ігоря Чаленка, очевидно, що вікно можливостей у контексті допомоги Україні 2023 року більше, ніж 2024-го, коли починається серйозний виборчий період у світі.

"Мова йде про вибори президента США, у росії, на Тайвані, депутатів до Європейського парламенту. Зрештою, про вибори в Україні. Хоча, щодо нашої держави, то, враховуючи обмеження воєнного стану, перспективи виборів до Верховної Ради та президента залишаються підвішеними, — вважає експерт. — Відіграє свою роль і складна соціально-економічна ситуація у світі на тлі подальшої геополітичної поляризації.

Проте, наголошує керівник ЦАС, результат російсько-української війни програмується не подібними прогнозами. Він складається безпосередньо на полі бою – героїзмом українських захисників, а також оперативністю реагування з боку партнерів на наші запити щодо військової допомоги, посиленням економічних санкцій та політичного тиску на агресора.

"Висновок з усього цього скандалу один – проактивна політика України, яка демонструється Києвом з початку широкомасштабного вторгнення, абсолютно правильна, попри ситуативні нерозуміння наших партнерів та союзників. Це стосується як планування оборони та контрнаступу, рівня доступу до секретної інформації, так і нетрадиційних дипломатичних кроків, покликаних прискорити досягнення позитивного результату", – упевнений Ігор Чаленко.

Про помилки та планування

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак закликає спокійно сприймати, можливо, не завжди приємні оцінки західних ЗМІ чи західних аналітиків щодо здатності України успішно провести весняний контрнаступ.

"Нагадаю, що ще рік тому всі без винятку провідні західні медіа використовували лише одну смислову конструкцію: "не питання, чи впаде Київ під натиском російських військ, що переважають, питання – коли це станеться". Сім тисяч кілометрів та сім часових поясів відокремлюють Україну від США, тому там є певне спотворення в сприйнятті того, що відбувається у нас тут. Західні аналітики та співробітники розвідки — теж люди, яким властиво іноді помилятися у своїх прогнозах або оцінках", — пояснює експерт.

Американській державній машині, продовжує Іван Ступак, властиво проводити ретельне планування своїх дій на різних часових горизонтах.

"Таке планування, — підкреслює експерт, — також передбачає необхідність передбачити найрізноманітніші варіанти подальшого розвитку подій: "цілком позитивний — позитивний з негативним прогнозом — нейтральний — негативний з позитивним прогнозом і, зрештою, повністю негативний". Думаю, що найближчим часом розслідування ФБР покаже, які саме мотиви штовхнули службовця Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру (за вчинком якого навряд чи стоять спецслужби росії) оприлюднити на платформі Discord значну кількість секретних документів, які частково стосуються України. Водночас упевнений, що цей "витік" жодним чином негативно не позначиться на підготовці українського контрнаступу".