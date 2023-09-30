Скористаються моментом: у США припустили, коли росія може застосувати ядерну зброю

Чи застосує пітун "ядерку", якою лякає світ — що кажуть у Пентагоні

У НАТО говорять про важливість готовності до можливого застосування росією тактичної ядерної зброї. Це може статися у тому випадку, якщо США відволічуться на Китай.

Таке припущення щодо застосування "ядерки" висловив колишній високопоставлений чиновник Пентагону Грегорі Вівер у своїй статті. За його словами, погрози російського диктатора не варто ігнорувати.

"Мляві дії російських військ в перші дні війни в Україні ризикують переконати деяких в НАТО, що майбутню російську загрозу Альянсу можна стримати, перш за все, за рахунок переваги НАТО в звичайних озброєннях і посилення стримування застосування росією ядерної зброї в майбутньому конфлікті. Це небезпечна помилка", — написав експерт Пентагону.

Як припускає Грегорі Вівер, план російського диктатора володимира путіна щодо вторгнення до України був надто ризикованим та з глибокими прорахунками.

"Таке поєднання ризику і прорахунків викликає крайню тривогу, особливо в поєднанні з неодноразовими погрозами ядерної ескалації з боку росії… Керівництво НАТО має зрозуміти, що дії російських сил в Україні, ймовірно, призведуть до збільшення залежності росії від ядерної зброї. У гіпотетичній майбутній війні з НАТО росія, швидше за все, відчує необхідність застосувати ядерну зброю на більш ранньому етапі конфлікту або для досягнення перемоги, або для запобігання поразки", — йдеться в статті.

Посадовець вважає, що росія може спровокувати ядерний конфлікт, коли США відвернуться на війну з Китаєм за Тайвань. Російський диктатор ніколи не відкидав думку завдати ядерного удару по Україні і поклав на свій стіл "ядерну папку" ще торік у березні.

Нещодавнє оголошення рф про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчить, що спільна заява москви та Пекіна про нерозповсюдження ядерної зброї, була "порожніми звуком". Тим часом, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко впевнений, що йому не доведеться використати російську ядерну зброю, яку розміщено у його країні.

Раніше "Телеграф" писав, що у кремлі продовжують заявляти про готовність використати тактичну ядерну зброю в Україні. Також розповідали, що собою являє тактична ядерна зброя.