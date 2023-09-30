Воспользуются моментом: в США предположили, когда россия может применить ядерное оружие

Применит ли питун "ядерку", которой пугает мир — что говорят в Пентагоне

В НАТО говорят о важности готовности к возможному применению россией тактического ядерного оружия. Это может произойти в том случае, если США отвлекутся на Китай.

Такое предположение о применении "ядерши" высказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Грегори Вивер в своей статье. По его словам, угрозы российского диктатора не следует игнорировать.

"Вялотекущие действия российских войск в первые дни войны в Украине рискуют убедить некоторых в НАТО, что будущую российскую угрозу Альянсу можно сдержать, прежде всего, за счет преимущества НАТО в обычных вооружениях и усиления сдерживания применения россией ядерного оружия в будущем конфликте. Это опасная ошибка ", — написал эксперт Пентагона.

Как предполагает Грегори Вивер, план российского диктатора владимира путина по вторжению в Украину был слишком рискованным и с глубокими просчетами.

"Такое сочетание риска и просчетов вызывает крайнюю тревогу, особенно в сочетании с неоднократными угрозами ядерной эскалации со стороны россии... Руководство НАТО должно понять, что действия российских сил в Украине, вероятно, приведут к увеличению зависимости россии от ядерного оружия. В гипотетической грядущей войне с россия, скорее всего, почувствует необходимость применить ядерное оружие на более раннем этапе конфликта либо для достижения победы, либо для предотвращения поражения», — говорится в статье.

Чиновник считает, что россия может спровоцировать ядерный конфликт, когда США отвернутся на войну с Китаем за Тайвань. Российский диктатор никогда не исключал мысль нанести ядерный удар по Украине и положил на свой стол "ядерную папку" еще в марте прошлого года.

Недавнее объявление россии о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси свидетельствует, что совместное заявление москвы и Пекина о нераспространении ядерного оружия было "пустым звуком". Между тем, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что ему не придется использовать российское ядерное оружие, размещенное в его стране.

Ранее Телеграф писал, что в кремле продолжают заявлять о готовности использовать тактическое ядерное оружие в Украине. Также рассказывали, что из себя представляет тактическое ядерное оружие.