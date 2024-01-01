Посадка на темний бік Місяця та штучний інтелект, що читає думки: 7 відкриттів, які вразили в 2023

Багато відкриттів стануть першим кроком до чогось революційного чи нового

З початком нового року можна підбити остаточні підсумки 2023. Цей рік став плідним для науки в різних сферах.

"Телеграф" зібрав сім наукових винаходів, відкриттів та надбань, які можуть неабияк вразити. Та це лише мала часточка того, чого вдалося досягти науковцям.

Найважча тварина, з тих що жили на землі

В Перу знайшли скам’янілість, яка належала гігантському прадавньому киту Perucetus colossus. Він важив до 340 тонн, що майже вдвічі більше ніж синій кит.

Підводний храм, повний скарбів

Біля середземноморського узбережжя Єгипту підводні археологи знайшли під водою храм. Він був присвячений богу Амону, частково зруйнований приблизно у середині другого століття до нашої ери. В ньому знайшли срібні ритуальні інструменти, золоті прикраси тощо.

Скарби з підводного храму

Екзопланет стало більше

Кількість відомих планет сягнула 5502. В серпні вчені оголосили про ще шість знайдених планет, наразі їх вивчають за допомогою потужних обсерваторі та телескопів.

Новий вид динозавра

В Чилі знайшли новий вид качкодзьобого динозавра. Це вид гадрозаврів, Gonkoken nanoi, що жив приблизно 72 мільйони років тому. На основі проаналізованих рештків, вчені припустили як він міг виглядати та жити і зробили з цього відео.

Щуряча трансплантація замороженої нирки

В Університеті Міннесоти зберігали нирку щура у кріогенних умовах сто днів. Потім нагріли спеціальним наноспособом та пересадили щуру. Функції органа збереглися. Вчені ще будуть вивчати можливість трансплантації більших органів, а також пересадку нирки таким чином свині.

Прорив штучного інтелекту

В 2023 році ШІ набув небаченої популярності. Компанії вбудовують його у безліч виробів, а різноманітні фахівці використовують можливості у своїй роботі. Це не тільки ChatGPT. Є й штучний інтелект, який генерує контент зі сканування мозку, що може допомогти спілкуватися пацієнтам з інсультом і паралічем. В травні 2023 року дослідники Остінського університету описали модель ШІ, яка може читати думки за допомогою простої МРТ. Штучний інтелект може транскрибувати складні думки та зображення лише з мозкових хвиль. Щоправда, ШІ іноді розшифровує думки не дослівно.

Індійський місячний апарат досяг темної сторони Місяця

Chandrayaan-3 був першою місією, яка досягла південного полюса Місяця – недослідженого регіону, де, як вважають, існують резервуари із замерзлою водою. Він виявив сірку на поверхні Місяця та показав, що місячний ґрунт є хорошим ізолятором.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вимирання тварин на планеті не зупиняється. Навпаки, воно йде швидше через вплив діяльності людини.