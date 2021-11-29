Ревакцинація, тести та відстеження контактів: в ЄС дали рекомендації через COVID-штам "Омікрон"

Громадян віком понад 40 років радять щеплювати у першу чергу

Поява штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" схвилювала увесь світ. Цей варіант COVID-19 викликає багато побоювань через темпи свого поширення, однак у Європейському центрі із запобігання контролю захворювань вказують ще й на те, що "Омікрон" може виявитися значно стійкішим до вакцин.

На сайті центру громадянам радять уникати поїздок у країни, де були зафіксовані випадки нового штаму. У їх числі Чехія, Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Ізраїль, Ботсвана, Гонконг.

Крім того, країнам радять повторно вакцинувати осіб віком понад 40 років, щоб захистити найбільш вразливі категорії людей, а потім щепити усіх громадян 18+. Бустерну дозу вакцини рекомендують робити через шість місяців після другого щеплення від COVID-19. Також держави просять збільшувати кількість тестів та стежити за контактами хворих на ковід.

Експерти вважають, що таким чином можна запобігти госпіталізаціям та новим летальним випадкам від коронавірусу.

Нагадаємо, штам коронавірусу B.1.1.529 вперше виявили у Ботсвані, що у Південній Африці. Новий варіант налічує 32 мутації та досить швидко поширюється. У зв’язку з цим ВООЗ збиралася на екстрене засідання, після якого повідомили, що новий штам отримав назву "Омікрон".

На думку лікарів, "Омікрон" може стати причиною жорстких обмежень та навіть введення локдаунів, однак навіть не це викликає серйозні побоювання. Деякі фахівці почали порівнювати нову мутацію зі смертоносною Еболою.

Також "Телеграф" повідомляв, як розпізнати варіант COVID-19 під назвою "Омікрон".