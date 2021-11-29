Укр

Ревакцинация, тесты и отслеживание контактов: в ЕС дали рекомендации по COVID-штамму "Омикрон"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Штамм коронавируса "Омикрон"
Штамм коронавируса "Омикрон"

Граждан старше 40 лет советуют прививать в первую очередь

Появление штамма коронавируса под названием "Омикрон" взволновало весь мир. Этот вариант COVID-19 вызывает много опасений из-за темпов своего распространения, однако в Европейском центре по предотвращению контроля заболеваний указывают еще и на то, что "Омикрон" может оказаться более устойчивым к вакцинам.

На сайте центра гражданам советуют избегать поездок в страны, где были зафиксированы случаи нового штамма. В их числе Чехия, Германия, Великобритания, Бельгия, Израиль, Ботсвана, Гонконг.

Кроме того, странам советуют повторно вакцинировать лиц старше 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей, а затем прививать всех граждан 18+. Бустерную дозу вакцины рекомендуют делать через шесть месяцев после второй прививки от COVID-19. Также государства просят увеличивать количество тестов и следить за контактами больных ковидом.

Эксперты считают, что таким образом можно предотвратить госпитализации и новые летальные случаи от коронавируса.

Напомним, штамм коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружили в Ботсване в Южной Африке. Новый вариант насчитывает 32 мутации и быстро распространяется. В связи с этим ВОЗ собиралась на экстренное заседание, после которого сообщили, что новый штамм получил название "Омикрон".

По мнению врачей, "Омикрон" может стать причиной жестких ограничений и даже введения локдаунов, однако даже не это вызывает серьезных опасений. Некоторые специалисты начали сравнивать новую мутацию со смертоносной Эболой.

Также "Телеграф" сообщал, как распознать вариант COVID-19 под названием "Омикрон".

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Теги:
#ЕС #Рекомендации #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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