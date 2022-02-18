У Путіна дивно відповіли на заяви про вторгнення в Україну

Показовими є слова не лише про ризик ескалації, а й оцінка заяв західних політиків.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не сприймає серйозно попередження західних ЗМІ про можливість вторгнення Росії в Україну. Він сказав, що вони "викликають посмішку". Така заява прозвучала на тлі інформації, що розповсюджується Росією, про нібито відведення озброєнь від українських кордонів, яке не підтверджують дані іноземної та української розвідки.

Слова Лаврова цитує російський "Інтерфакс".

Він заявив, що це "фейки та пропаганда" і що авторам "це подобається". Лавров назвав такі матеріали "заклинаннями" і вважає, що останні заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Британії Елізабет Трасс це "відбиття перспективи", нібито навіть за відведення військ Росією загроза збережеться.

При цьому фіксується як збереження військового контингенту, а й прибуття додаткових сил.

Лавров також перейшов на сленгові висловлювання, говорячи про діалог зі США про "гарантії безпеки", заявивши, що "понять" потрібно дотримуватися на міжнародному рівні. Він сказав, що добиватимуться відповідності принципу "пацан сказав — пацан зробив".

Нагадаємо — діалог США та Росії про "гарантії безпеки" продовжився 17 лютого, коли Москва направила свою відповідь на реакцію Вашингтона.

Про ризики вторгнення для України заявляють не лише медіа, які публікують дані, посилаючись на власні джерела, а й говорять на найвищому політичному рівні. Так, американський президент США Джо Байден на 18 лютого скликав нову нараду НАТО та європейських політиків через ситуацію на українських кордонах.

В Україні тим часом сталося загострення на Донбасі, а з боку Білорусі зафіксували нові військові об’єкти біля кордонів.