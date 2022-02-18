У Путина странно ответили на заявления о вторжении в Украину

Показательны слова не только про риск эскалации, но и оценка заявлений западных политиков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не воспринимает серьезно предупреждения западных СМИ о вероятности вторжения России в Украину. Он сказал, что они "вызывают улыбку". Такое заявление прозвучало на фоне распространяемой Россией информации о якобы отводе вооружений от украинских границ, которое не подтверждают данные иностранной и украинской разведки.

Слова Лаврова цитирует российский "Интерфакс".

Он заявил, что это "фейки и пропаганда" и что авторам "это нравится". Лавров назвал такие материалы "заклинаниями" и счел, что последние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Элизабет Трасс это "отбитие перспективы", якобы даже при отведении войск Россией угроза сохранится.

При этом фиксируется не только сохранение военного контингента, но и прибытие дополнительных сил.

Лавров также перешел на сленговые выражения, высказываясь про диалог с США о "гарантиях безопасности", заявив, что "понятий" нужно придерживаться на международном уровне. Он сказал, что будут добиваться соответствия принципу "пацан сказал — пацан сделал".

Напомним — диалог США и России о "гарантиях безопасности" продолжился 17 февраля, когда Москва направила свой ответ на реакцию Вашингтона.

Про риски вторжения для Украины заявляют не только медиа, которые публикуют данные ссылаясь на собственные источники, но и говорят на высшем политическом уровне. Так, американский президент США Джо Байден на 18 февраля созвал новое совещание НАТО и европейских политиков из-за ситуации на украинских границах.

В Украине тем временем произошло обострение на Донбассе, а со стороны Беларуси зафиксировали новые военные объекты у границ.