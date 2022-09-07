путін осоромився на зустрічі з монгольським прем’єром (відео)

Черговий прокол президента рф потрапив на відео

У середу, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну глава кремля володимир путін зустрівся з прем’єр-міністром Монголії Лувсаннамсрайном Оюун-Ердене.

Про це повідомляє офіційний сайт президента росії. Під час вітання путін не став називати гостя на ім'я. У мережі припустили, що глава кремля побоявся вимовити ім’я прем’єр-міністра Монголії.

У росії повідомили, що путін і Лувсаннамсрайн Оюун-Ердене обмінялися думками про стан російсько-монгольських відносин у торговельно-економічній, гуманітарній та інших сферах. Під час привітання глава кремля назвав гостя "паном Прем’єр-міністром".

"Назвати співрозмовника на ім’я бункерний карлик не наважився — мабуть, після інциденту з головою Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим боїться ", — написав радник глави МВС Антон Геращенко в telegram.

Нагадаємо, на економічному форумі в Санкт-Петербурзі путін спотворив ім’я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. До речі, лідер Казахстану тоді публічно принизив путіна.

Додамо, що на зустрічі 7 вересня у путіна знову неприродно рухалися ноги. Подібне вже помічали на його публічних заходах. Раніше глава кремля проколовся на брехні про Запорізьку АЕС.