Розбірки "феодалів": чи будуть ще жертви серед путінських фаворитів після пригожина

росія — це країна, де фактично вибудовується середньовічний феодалізм.

На тлі поразок росії у війні, у державі-агресорі активізувались розбірки серед еліт. Дедалі частіше дуелі між фаворитами кремля вихлюпуються у суцільну площину і закінчуються показовою ліквідацією переможеного. Як, наприклад, конфлікт пригожина з міністром оборони шойгу, за підсумками якого, в середу, 23 серпня, в рф було підірвано літак із ватажком "Вагнера" пригожиним.

Чи триватимуть розбірки між російськими "феодалами" та скільки ще буде жертв, "Телеграф" дізнавався у ветерана зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Василя Богдана.

Відчуваючи ослаблення авторитету лідера кремля, найближче оточення путіна почало придивлятись до можливостей, що несе із собою внутрішня "смута". За словами експерта, пригожин наважився на заколот саме через втрату розуміння своїх можливостей.

"Схоже, колишньому зеку, який став олігархом, це запаморочило голову. І він її втратив. У прямому та переносному сенсі. На якомусь етапі вежі кремля, путінські фаворити почали серйозно сваритися з огляду на прорахунки на війні в Україні. Як наслідок — проблеми виникають і в збройних силах рф, і в російському суспільстві. Через санкції, які країні-агресорові вдається частково оминати. Через ізоляцію, до якої потрапила нинішня росія. Є явні невдоволення в елітах – військовій, політичній, гуманітарній, фінансовій. Рано чи пізно якийсь викид мав відбутися, особливо у країні, де фактично вибудовується середньовічний феодалізм", — зазначає експерт.

Дуелі, продовжує експерт, ставали все жорсткішими. Було зрозуміло, що будуть жертви і серед тих, хто намагався втриматись біля путіна та продовжити своє існування. Наприклад, під час походу пригожинських найманців на москву.

На думку генерал-лейтенанта, в майбутньому будуть інші жертви, адже після ліквідації пригожина, гризня між путінськими фаворитами вийшла на новий рівень.

Чи можна вважати ліквідацію пригожина остаточною перемогою "партії шойгу-герасімова" та чи не стануть вони наступними жертвами путіна, читайте в повному матеріалі "Телеграфу" під назвою: "Ветеран зовнішньої розвідки: зі знищенням пригожина дуелі фаворитів путіна вийшли на новий рівень"

Раніше "Телеграф" розповідав, як в рф планомірно зачищають учасників заколоту пригожина.