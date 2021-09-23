Шефір тепер під охороною: кого приставили до помічника Зеленського

Державна охорона на Сергія Шефіра не розповсюджується за законом

Після замаху на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра, його під свою охорону взяла Служба безпеки України.

Про це у четверг, 23 вересня, повідомляє видання "РБК Україна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що Сергій Шефір за законом не потрапляє у перелік осіб, на яких розповсюджується державна охорона.

Зазвичай, у таких випадках посадовці підпадають під захист Національної поліції, і у окремих випадках їх охороняє Служба безпеки України.

Варто зазначити, що перший помічник Зеленського, зазвичай, керував автомобілем самостійно і по водію могли стріляти тому, що переплутали його із Сергієм Шефіром. Про це розповів нардеп Давид Арахамія, який спілкувався з ним одразу після того, як на нього скоїли замах.

Нагадаємо, по автомобілю Сергія Шефіра випустили 18 куль. Найбільше з них потрапили у водійські двері та колеса.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра відбувся у середу, 22 вересня, поблизу села Лісники під Києвом. Стрілянина, яка закінчилася пораненням його водія, викликала серйозний резонанс у суспільстві. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав три версії спроби замаху, а президент Володимир Зеленський заявив, що розцінює напад на особистого друга, як «привіт» йому самому.