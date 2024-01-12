Кожна країна вирішить сама: в МВФ прокоментували ідею конфіскувати активи Росії

МВФ не буде втручатися у процес конфіскації активів Росії

Рішення про те, чи конфіскувати російські активи, заморожені у рамках санкцій за вторгнення РФ в Україну, повинні приймати ті країни, де знаходяться вказані активи. Міжнародний валютний фонд буде давати оцінку в залежності від дій урядів цих країн.

Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє "Укрінформ". За її словами, питання конфіскації – справа політиків, а не МВФ.

"Будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн", – зазначила вона.

За її словами, Фонд наразі просто стежить за поточними дискусіями, щоб вчасно оцінити потенційні економічні наслідки для країн-членів МВФ та міжнародної валютної системи загалом. Оцінки МВФ будуть залежати від конкретних дій урядів країн, де лежать активи Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейська комісія планує використати 15 млрд євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні. Також і США хочуть використати заблоковані російські активи для фінансування допомоги Україні. Адміністрація Джо Байдена вже розпочала термінові переговори із союзниками.

Російський терористичний режим тим впадає у неконтрольовану істерику за думки, що заморожені у рамках санкцій активи російського Центробанку дійсно можуть бути конфісковані. Кремль вдався до погроз, заявляючи, що РФ готова повністю розірвати дипломатичні відносини з США, якщо західні країни приймуть рішення про конфіскацію.