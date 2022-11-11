Що додати до борщу, щоб покращити його смак: лише один інгредієнт

Кулінарний лайфхак, який покращить смак вашого борщу

Кожна господиня готує борщ по-своєму, навіть попри традиційний рецепт. Деякі додають у борщ старе сало, щоб надати йому неповторного смаку і аромату, а хтось ягоди або розсіл, також до страви можна додати трохи горілки. Однак на цьому "експерименти" не закінчуються.

Як зазначає портал "Смачно+", борщ можна покращити, якщо додати в каструлю один досить незвичайний інгредієнт — чорнослив. Однак не просто вкинути одну штучку, а заздалегідь її потрібно також приготувати.

Навіщо додавати чорнослив до борщу

Така добавка анітрохи не зіпсує страву. Щобільше, сухофрукт тільки покращить смак традиційного українського супу. Ідеально підійде до пісного варіанта борщу.

Однак перед додаванням, чорнослив потрібно підготувати:

добре промийте сухофрукт,

замочіть його на 20 хвилин у холодній воді,

додавайте чорнослив до борщу, коли суп буде майже готовий.

Ну і який борщ без сала? Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати мариноване сало, яке стане чудовим доповненням до українського супу.

Також нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, що в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо введення в календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.