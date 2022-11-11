Что добавить к борщу, чтобы улучшить его вкус: всего один ингредиент

Кулинарный лайфхак, который улучшит вкус вашего борща

Каждая хозяйка готовит борщ по-своему, даже несмотря на "традиционный" рецепт. Некоторые добавляют в борщ старое сало, чтобы придать ему неповторимый вкус и аромат, а кто-то ягоды или рассол, также к блюду можно добавить немного водки. Однако на этом "эксперименты" не заканчиваются.

Как отмечает портал "Вкусно+", борщ можно улучшить, если добавить в кастрюлю один достаточно необычный ингредиент — чернослив. Однако не просто вкинуть одну штучку, а предварительно его нужно также приготовить.

Зачем добавлять чернослив в борщ

Такая добавка нисколько не испортит блюдо. Более того сухофрукт только улучшит вкус традиционного украинского супа. Идеально подойдет к постному варианту борща.

Однако перед добавлением, чернослив нужно подготовить:

хорошо промойте сухофрукт,

замочите его на 20 минут в холодной воде,

добавляйте чернослив в борщ, когда суп будет почти готов.

Ну и какой же борщ без сала? Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить маринованное сало, которое станет отличным дополнением к украинскому супу.

Также напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.