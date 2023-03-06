Смажити котлети — із закритою чи відкритою кришкою?

Говоримо про те, як краще їх готувати

Здавалося б, що складного в тому, щоби просто посмажити котлети? Але часто в деяких вони розвалюються, а в інших котлети виходять дуже сухими та несмачними. Однак на результат може впливати і те, чи смажилися вони під кришкою, чи ні. Все залежить від того, яке прожарювання ви хочете для страви.

Якщо котлети перетворюються на неїстівну гумову масу, це означає, що фарш перетримали на сковороді, пише vazhnoznat. Врятувати таку страву можна.

Як краще смажити котлети на сковороді

Заливаємо сковороду кип’яченою водою з томатною пастою і тушимо під кришкою приблизно 15-20 хвилин. Всипаємо улюблені спеції та сіль на смак. Додаємо один лист лаврового листа.

Для більшої прожареності та збереження соковитості котлети обсмажуємо з двох сторін на великому вогні до рум’яної скоринки приблизно по 2-3 хвилини. Потім тушимо під кришкою до готовності, щоб м’ясні соки не випарувалися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати соковиті котлети. Також ми писали, який інгредієнт додати до фаршу, щоб котлети вийшли м’якими.