Пару секунд — і готово: як миттєво нарізати яйця без яйцерізки

Ступінь подрібнення яєць ви контролюєте самі

Улюблений пишний омлет або приготована нашвидкуруч яєчня, або звичайне варене яйце — невід’ємна частина сучасного сніданку. Яйця завжди знаходяться у найближчому магазині. До того ж, це корисний та поживний продукт. Вони складаються з повноцінного набору легкозасвоюваних білків, вітамінів, мінералів та мікроелементів.

Варені яйця – ще й важлива частина багатьох начинок, закусок і салатів. Але чи можливо швидко подрібнити яйця, якщо під рукою немає яйцерізки? Так, і Ukr.Media нам це допоможе. Завдяки такій хитрощі ви можете за кілька секунд покришити 2 яйця та додати їх до страв. До того ж ви можете самі контролювати рівень подрібнення яєць — на виході у вас вийде саме, що вам потрібно.

Як подрібнити варені яйця за кілька секунд

Для роботи нам знадобиться ніж, варені яйця, висока чашка. Поміщаємо 2 очищені яйця в кухоль. Швидкими рухами ножа, від стінки до стінки, подрібнюємо яйця. Вже після 5-6 рухів яйця кришаться на шматочки.

Якщо вам потрібні дрібніші шматочки — зробіть ще 5-6 рухів ножем. Ви можете самостійно регулювати, наскільки вам необхідно подрібнювати продукт.

Яйця готові до роботи. Можете використовувати їх для приготування страв.

До речі, яйця вам знадобляться при готуванні салату "Соснова шишка". Неймовірно смачна страва із найпростіших продуктів.