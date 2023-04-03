Ви точно робили це неправильно: як швидко почистити авокадо

Виявляється, це просто.

Авокадо вважається традиційним інгредієнтом у кухнях різних країн світу. Зараз і в нашій країні фрукт набирає популярності. Його додають у різні салати та закуски.

Шкірка авокадо неїстівна та містить велику кількість токсичних для людини речовин. Саме з цієї причини необхідно її позбутися. Якщо ми дізнаємося, як швидко очистити авокадо, ми зможемо заощадити багато часу для приготування цікавих страв. Секретами з нами ділиться Kirpi4ik.

Як швидко очистити авокадо від шкірки

Спосіб зручний, коли потрібно зберегти половинки фрукта для приготування страви. У такому разі слід очищати за спеціальною методикою.

Плід розрізається навпіл, минаючи кісточку. Розрізані половинки авокадо необхідно рухати в різні боки. Половини плода розділяться і кісточка залишається в одній із них.

Кісточки можна підчепити столовою ложкою і витягнути з м’якоті. Як варіант — трохи вдарити по кісточці ножем і обережно вийняти її з плоду.

Далі потрібно використати ложку. Її кінчик вставляють між м’якоттю і шкіркою так, щоб столовий прилад виявився якомога ближче до зовнішньої оболонки. Потім потрібно провести по всьому контуру і м’якоть відокремлюватиметься від шкірки. Також слід надійти й з другою частиною фрукта.

Такий метод підійде лише для зрілих плодів. Нестиглий, жорсткий авокадо очистити даним способом не вдасться, оскільки м’якоть у нього погано відокремлюється від шкірки.

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