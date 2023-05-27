Ви тільки зіпсуєте м’ясо: у якому посуді не можна маринувати шашлик

Помилки, які роблять багато кулінарів

Смачний шашлик — важлива частина погожих весняних та літніх днів. Начебто нічого складного в його приготуванні немає, проте навіть найменший нюанс може вплинути на смак м’яса або зіпсувати його.

Посуд, в якому маринується майбутня страва, також впливає на її смак. Разом із "Мета" розповідаємо, який матеріал не можна використовувати з цією метою.

У якому посуді не варто маринувати шашлик

Для маринування м’яса на шашлик не можна використовувати мідний або алюмінієвий посуд. Річ у тому, що ці метали можуть його зіпсувати — алюміній легко вступає в реакцію з кислими речовинами, серед яких оцет, лимонний та томатний соки. Через алюмінієвий посуд м’ясо може стати гірким або придбати присмак металу.

Також для маринування м’яса не підійдуть чавун та кераміка – вони не мають достатньої кислотності. Чавун дуже важкий і незручний, а кераміка легка, тому такий посуд легко розбити. Крім того, цей матеріал важко відмити, адже він легко поглинає маринад.

Який посуд вибрати для маринування шашлику

Для цієї мети найкраще брати скляний або пластиковий посуд. Вони не реагують з інгредієнтами маринадів і досить кислотні. Крім того, їх легко відчистити та використовувати кілька разів.

Якщо ви все одно вибираєте метал, беріть нержавіючу сталь: вона не буде реагувати з кислотами та сіллю. Також можна використовувати дерев’яні миски, які не вбирають смаку та запаху.

Безперечно, смак шашлику визначає не тільки посуд. "Телеграф" раніше розповідав про найгірші маринади.