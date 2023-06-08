Остаточна відповідь: чи треба чистити печериці

Все доволі однозначно

Печериці — частий гість на тарілках українців. Їх просто смажать або ж вводять до складу складніших страв, таких як святковий рулет з кабачками та грибами.

Але з приводу грибів часто точаться суперечки. Дехто їх очищає від шкірки, інші – ні. Є багато помилок, які частково або повністю змінюють смак готової страви. або самого продукту. Про них розповіли на Smachnonews.

Загалом печериці не треба чистити. Виняток — старі печериці, які потемніли. Їх все-таки потрібно почистити. Однак, якщо у вас молоді білі гриби, шкірку з них знімати не потрібно.

Чому не варто чистити печериці

Печериці – це гриби, які ростуть на виробництвах у досить стерильних умовах. Виробники повинні дотримуватися ряду правил, щоб їхні товари потрапили на полиці магазинів. Тому немає потреби очищати гриби від шкірки перед варінням чи смаженням.

Як підготувати гриби

Деякі кулінари вважають, що промивання печериць під водою зменшує аромат цих грибів. Гриби радять протирати паперовим рушником, а менш доступні місця – сухою щіткою. Але можна і промити, якщо вважаєте за потрібне.

Що впливає на смак печериць

Як ми зазначали вище, чистити гриби – заняття абсолютно непотрібне. Тим паче, що на смак неможливо відчути різницю між очищеними грибом і неочищеним. Набагато гірше на смак впливають помилки в готуванні, серед них — додавання солі на початку приготування страви. Через це печериці майже відразу виділяють воду і стають темними. Тому солити їх краще в самому кінці.

Отже, як висновок — чистити гриби не треба. Також ми розповідали, як правильно зберігати зелень різних видів.