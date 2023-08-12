Хрустіть усю зиму на заздрість сусідам: топ-5 рецептів маринованих огірків

Тільки перевірені рецепти улюбленої закуски

Хрумкі мариновані огірки — страва, яку неможливо не любити. Дістаньте взимку баночку, відкрийте і поставте на стіл — ніхто не зможе пройти повз, не достав хоча б один.

Безумовно, кожен кулінар має улюблений, роками перевірений рецепт. Однак "Телеграф" зібрав добірку неймовірно хрустких та простих у приготуванні огірків. Пробуємо?

Топ-п’ять найкращих рецептів маринованих огірків

Ароматні, хрусткі солоні огірки

"Бродячі" огірки

Гостренькі, солонуваті, як з бочки, такі огірки стануть прекрасною закускою і підійдуть для приготування салатів і розсольників. Їхня особлива "родзинка" — хрускіт, який неможливо не любити.

Хрусткі мариновані огірки

Огірки по-фінськи

Це улюблений рецепт Йоулупуккі. Їх неможливо перестати їсти, тож закривайте одразу подвійну порцію!

Легкі у приготуванні мариновані огірки

Бабусин рецепт солоних огірків

Ви не повірите, але їх навіть закочувати не треба! Огірки будуть смачні навіть без цієї довгої процедури!

Нереально хрусткі огірки на зиму

Найпростіший рецепт

Огірки настільки легко готувати, що з цим впорається навіть початківець-кулінар! Та й результат вас здивує – на таку закуску із задоволенням приходитимуть гості.

Смачніше огірків ви не знайдете

Найкорисніший рецепт огірків

У ньому немає ні цукру, ні оцту. До того ж ви обійдетесь без стерилізації, що також не може не тішити!

До речі, щоб мариновані огірки завжди були хрусткими, "Телеграф" радить додавати скористатися хитрістю. Хрустіть із задоволенням!