Хрустите всю зиму на зависть соседям: топ-5 рецептов маринованных огурцов

Только проверенные рецепты любимой закуски

Хрустящие маринованные огурцы — блюдо, которое невозможно не любить. Достаньте зимой баночку, откройте и поставьте на стол — никто не сможет пройти мимо, не доставь хотя бы один.

Безусловно, у каждого кулинара есть любимый, годами проверенный рецепт. Однако "Телеграф" собрал подборку невероятно хрустящих и простых в приготовлении огурцов. Пробуем?

Топ-пять лучших рецептов маринованных огурцов

Ароматные, хрустящие соленые огурцы

"Бродячие" огурцы

Остренькие, солоноватые, как будто из бочки, такие огурцы станут прекрасной закуской и подойдут для приготовления салатов и рассольников. Их особая "изюминка" — хруст, который невозможно не любить.

Хрустящие маринованые огурцы

Огурцы по-фински

Это любимый рецепт Йоулупукки. Их невозможно перестать есть, поэтому закрывайте сразу двойную порцию!

Легкие в приготовлении маринованные огурцы

Бабушкин рецепт соленых огурцов

Вы не поверите, но их даже закатывать не надо! Огурцы получатся вкусными даже без этой долгой процедуры!

Нереально хрустящие огурцы на зиму

Самый простой рецепт

Огурцы настолько легко готовить, что с этим справится даже начинающий кулинар Да и результат вас удивит — на такую закуску будут с удовольствием приходить гости.

Вкуснее огурцов вы не найдете

Самый полезный рецепт огурцов

В нем нет ни сахара, ни уксуса. К тому же, вы обойдетесь без стерилизации, что также не может не радовать!

Кстати, чтобы маринованные огурцы были всегда хрустящими, "Телеграф" советует добавлять воспользоваться хитростью. Хрустите с удовольствием!