Ви могли про це не знати: з хитрим трюком рис більше ніколи не злипнеться

Багато хто у цьому припускається помилки

Рис — одна з найулюбленіших круп українців. Але часто буває, що рис злипається і виходить в'язким, коли ви собі запланували зварити розсипчастий. Є деякі деталі, на які варто звернути увагу, щоб все вдалося. Також ми розповідали, як правильно варити гречку.

На розсипчастість рису впливають кілька показників. Детальніше розповіли на "Главред".

Перш за все, слід пам’ятати про пропорції. Це одна з найважливіших умов в приготуванні рису. Найчастіше беруть 1 склянку крупи на 2 точно таких же склянки води. Однак ідеальна пропорція для кожного виду рису різниться. Зазвичай вони вказуються окремо на упаковці і залежать від сорту.

Як зварити розсипчастий рис

Є кілька факторів, які впливають на розсипчастість. Серед них:

сорт рису — краще використовувати довгозернистий

посуд — ідеально підходить каструля з товстим дном і стінками

перемішування — рис не можна перемішувати під час приготування

Останній фактор дуже важливий. Річ у тім, що під час помішування зерна ламаються і виділяють крохмаль. Через нього страва і виходить в’язкою.

Крім того, у неперемішаному рисі утворюються парові протоки, які і забезпечують рівномірне приготування. Також ми розповідали про поширену помилку у приготуванні борщу.