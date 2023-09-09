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Розпитали у кухарів, розповіли вам: як готуються ідеальні деруни

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Просто дотримуйтесь цих хитрощів
Просто дотримуйтесь цих хитрощів. Фото shuba.life

Прості секрети неймовірного сніданку

Золотисті деруни зі сметаною – окремий вид насолоди. Це одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі. Ніжні всередині та з хрусткою скоринкою зовні, деруни здатні спокусити кожного.

Однак ідеальні деруни виходять навіть не у кожного кулінара — вони можуть розвалитися або вийти сирими. Які помилки до цього призводять, розповімо разом із Ukr.Media.

Секрети ідеальних дерунів

Одна з причин, чому деруни не виходять — використання борошна. Перше, що радять кухарі для ідеального приготування страви – відмовитись від неї. Звичний інгредієнт можна замінити на манку, і тоді деруни перестануть розвалюватися. Зазвичай на один кілограм натертої картоплі достатньо 2 столові ложки крупи.

Ще одна хитрість для приготування відмінних дерунів – не додавати занадто багато яєць у терту картоплю. У це складно повірити, але для потрібної консистенції картопляної маси достатньо лише одного яйця.

Важливо запам’ятати, що класичний рецепт дерунів містить тільки картоплю, цибулю, сіль та перець. Зазвичай усі кулінарні експерименти у приготуванні цієї страви обертаються розчаруванням. За бажанням можна додати лише паприку, базилік, петрушку або кріп.

Рекомендуємо приготувати деруни по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Лайфхак #Деруни