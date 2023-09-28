Рус

Буде готова за 10 хвилин: хитрий трюк "приготує" будь-яку крупу моментально

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже простий та швидкий спосіб варіння крупи
Дуже простий та швидкий спосіб варіння крупи. Фото ukrhealth.net

Знадобиться один звичний кухонний девайс

Ми розповідали, як правильно варити гречку. Загалом, всі знають — щоб приготувати смачну і розсипчасту кашу з будь-якої крупи, не обов'язково стояти і постійно її помішувати.

Але існує спосіб, який не лише значно зекономить час на варіння круп, а й зробить страву смачнішою. Він полягає у використанні мікрохвильовки. Про нього розповіли на порталі food.obozrevatel.com.

Як зварити крупу у мікрохвильовій печі

Крупу і воду треба з'єднати у співвідношенні 1 до 2 і посолити. Тоді поставити в мікрохвильовку на 10 хвилин на максимальну потужність. Щоб вода не википала, потрібно обрати високу тарілку.

Це буквально все, що треба зробити. Крупа, приготована таким чином, виходить розсипчастою і пружною – ідеально підходить до салатів або тушкованих овочів.

При традиційному варінні кулінари часто припускаються типових помилок. Серед них відварювання непромитої крупи, порушення пропорцій каші та води, приготування на занадто сильному вогні, а також варіння молочних каш одразу на молоці.

Для каш найкраще брати товстостінний посуд – він не дасть температурі в процесі приготування змінитися. Також ми розповідали про хитрий трюк, який допоможе за одну хвилину відділити суцвіття цвітної капусти.

Теги:
#Рецепт #Мікрохвильовка #Крупа #Лайфхак