Буде готова за 10 хвилин: хитрий трюк "приготує" будь-яку крупу моментально

Знадобиться один звичний кухонний девайс

Ми розповідали, як правильно варити гречку. Загалом, всі знають — щоб приготувати смачну і розсипчасту кашу з будь-якої крупи, не обов'язково стояти і постійно її помішувати.

Але існує спосіб, який не лише значно зекономить час на варіння круп, а й зробить страву смачнішою. Він полягає у використанні мікрохвильовки. Про нього розповіли на порталі food.obozrevatel.com.

Як зварити крупу у мікрохвильовій печі

Крупу і воду треба з'єднати у співвідношенні 1 до 2 і посолити. Тоді поставити в мікрохвильовку на 10 хвилин на максимальну потужність. Щоб вода не википала, потрібно обрати високу тарілку.

Це буквально все, що треба зробити. Крупа, приготована таким чином, виходить розсипчастою і пружною – ідеально підходить до салатів або тушкованих овочів.

При традиційному варінні кулінари часто припускаються типових помилок. Серед них відварювання непромитої крупи, порушення пропорцій каші та води, приготування на занадто сильному вогні, а також варіння молочних каш одразу на молоці.

Для каш найкраще брати товстостінний посуд – він не дасть температурі в процесі приготування змінитися. Також ми розповідали про хитрий трюк, який допоможе за одну хвилину відділити суцвіття цвітної капусти.