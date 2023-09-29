Забудьте про сльози під час нарізання цибулі: три ефективні лайфхаки

Дію цибулі на сльозові залози можна "обдурити"

Будь-якому кулінару відомо, що цибуля завдяки своєму особливому хімічному складу може довести до сліз. Тому, якщо ви плануєте смачно замаринувати цей овоч, але не хочете ридати — зверніть увагу на цю статтю.

Є перевірені хитрощі, які допоможуть не плакати під час роботи з овочем. На Pixelinform розповіли про найефективніші методики.

Сірники

Даний метод можна сміливо назвати найцікавішим. Він має безліч дуже позитивних відгуків. Специфіка полягає в тому, що необхідно перед чищенням та нарізкою цибулі слід затиснути в роті кілька сірників. "Магія" полягає в тому, що сірка на сірниках не дає ефекту цибулі розгорнутися на повну.

Сіль

Вважається, що цей продукт теж не дасть овочі довести вас до сліз. Перед нарізкою потрібно просто покрити обробну дошку тонким шаром солі. І все — можна приступати до нарізки цибулі.

Заморожування

Метод із морозильною камерою є одним із найпопулярніших. Цибулину потрібно почистити і відправити в морозильну камеру. П’яти хвилин перебування там буде цілком достатньо. Втім, кажуть що я холодної води досить.

Рекомендуємо спробувати всі методи і тоді визначити, який найкраще підходить вам. Також ми розповідали про хитрий трюк, який допоможе за секунди відокремити суцвіття цвітної капусти від стовбура.