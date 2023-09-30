Повернуть чистоту за лічені секунди: диво-засоби, що відмиють руки від горіхів

Можна за секунди повернути шкірі природний колір

Ми розповідали про простий спосіб чищення великої кількості горіхів. Тепер ділимось лайфхаками, які повернуть природній колір рукам, на яких залишились горіхові плями.

Любителям горіхів не завадить знати, чим відмити руки від горіхів у домашніх умовах. На порталі "Главред" поділились ефективними лайфхаками.

Вже сухі горіхи безпечні для чистоти ваших рук. Зовсім інша справа, коли потрібно почистити молоді плоди з зеленою шкіркою. Вона містить їдкий пігмент, що самостійно швидко з рук не вимиється. Він може триматися на шкірі до двох тижнів. Але є дієві засоби.

Сік лимона

Спершу слід помити руки з милом. Тоді — взяти лимон, відрізати його частину і потерти плями. Можна також взяти вату, вмочити її у лимонний сік і протерти руки. Повторювати це слід доти, доки плями не зникнуть. Краще робити між спробами інтервали у 2-3 години.

Морська сіль

Спосіб підійде для забруднень на долонях чи кистях. Потрібно злегка зволожити шкіру, нанести туди сіль і потерти. Для ніжних ділянок цей спосіб не підходить

Перекис водню

Спрацює, якщо плями свіжі і ще не встигли потемніти. Потрібно змочити вату у розчині і протерти шкіру.

Виноград

Виноградину слід розрізати і потерти нею забруднені ділянки. Шкіра від цього буде відбілюватися. Також можна робити ванночки для рук.

Нашатирний спирт

Це дещо радикальний спосіб. Слід змочити вату 10% нашатирним спиртом та протерти потемнілі ділянки. Але тепер доведеться вимивати руки від різкого запаху цього засобу. Якщо й застосовуєте його, то краще робити це лише на відритому повітрі.

Оберіть той засіб, який підходить вам — і вперед. Також ми розповідали, як швидко відділити суцвіття цвітної капусти.