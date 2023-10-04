Щоб не купити кота в мішку: як відрізнити справжній сир від підробки

Навіщо носити на ринок запальничку

Ми розповідали, як швидко начистити багато волоських горіхів. Тепер ділимось простим лайфхаком, який допоможе відрізнити натуральний сир від підробки.

Розібратися, який сир вартий вашої уваги, а від якого краще відмовитись, насправді зовсім нескладно. Разом із порталом "Клатч" ділимось рекомендаціями, які допоможуть визначити якісний продукт.

Орієнтуйтесь на ціну

Щоб приготувати 1 кілограм твердого сиру виробник повинен витратити 11 літрів молока. Це означає, що справжній сир в принципі не може коштувати дешево. У неякісному сирі використовують дешеву пальмову олію. Краще купити менше, але якісного сиру, ніж багато поганого.

Етикетка

Продукт повинен мати упаковку з вказаним складом, відомостями про виробника та датою виготовленні. Хороший сир складається всього з трьох інгредієнтів: молока. закваски та сичужних ферментів.

Хвилинка хімічних експериментів

Якщо ви купуєте сир на ринку – попросіть відрізати невеликий шматочок. Продавець, який впевнений у своєму товарі, не буде заперечувати проти проведення експерименту. Візьміть запальничку та піднесіть шматочок сиру до вогню. Якщо він моментально розплавиться – це свідчитиме про хорошу якість.

Також можна капнути на шмат сиру йодом. Якщо він посиніє — це означатиме, що у складі є крохмаль.

Також ми розповідали, що означає маркування на яйцях в супермаркеті. Ця інформація допоможе вибрати якісний продукт згідно з вашими вподобаннями.