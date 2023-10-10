Не всі знають: що додати до кави, щоб смак став в кілька разів яскравішим

Напій стане ще ароматнішим і смачнішим

Ми розповідали, в чому різниця між арабікою та робустою та як обрати каву, яка підійде саме вам. Тепер ділимось порадами для кавоманів, які допоможуть зробити смак напою в кілька разів інтенсивнішим.

"Апостроф" розповів, що додати в каву, аби вона заграла новими ароматами. Ці компоненти різні та мають різний вплив, достатньо обрати саме той, що підійде вам.

Кленовий сироп

Навіть кількох крапель кленового сиропу буде достатньо. Він надасть каві аромату темної карамелі, а до смаку додасться горіхова гіркуватість, чим посилить кавовий букет.

Кокосовий цукор

Це дуже корисна добавка, що розкриває та посилює смак і післясмак кави. Також вона пом'якшує природній смак напою солодкістю.

Гвоздика

Ідеальна добавка у каву восени. Ця спеція має пряний аромат та пікантний, дещо гострий смак. Для цього достатньо додати в процесі заварювання кави дрібку подрібненої гвоздики або закинути у джезву цілий бутончик.

Також традиційними добавками є молоко та вершки, а от ще один молочний компонент — вершкове масло — в каву додають рідше. Хоча є фанати саме такого способу заварювання.

В різних рецептах і варіаціях в каву додають цукор, сіль, перець, кардамон, корицю, мускатний горіх, м'яту, імбир тощо. Також ми розповідали, як зварити ароматну джезву з цикорієм.