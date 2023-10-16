Помилка, яка може коштувати смачної страви: як правильно варити курку для бульйону

Кулінари часто роблять цю помилку

Ми розповідали, як врятувати курку, яка "задихнулась" в пакеті. Тепер ділимось секретами приготування з цього м’яса бульйону.

Курячий бульйон є одним з найпопулярніших. Він дешевший, ніж яловичий та легший, ніж свинячий. Зварити його нескладно, та варто знати деталі. Про них розповіли на Pixelinform.

Поширена помилка

Часто кулінари допускаються однієї помилки, яка визначає смак бульйону. Це стосується введення основного компонента – курки.

Річ у тім, що приготування курячого м’яса та бульйону – завдання різні, і м’ясо потребує різного поводження. Для приготування супу тушку варто відправляти у ємність із холодною водою. Так термічна обробка буде поступовою та рівномірною, смак бульйону буде поступово насичуватися, набувати аромату та глибини.

Якщо ж ви готуєте птицю, приміром, для салату, то тушку потрібно відправляти у гарячу воду. Завдяки цьому м’ясо "запечатається", буде м’яким та соковитим.

Якщо потрібен бульйон із смачним м’ясом у ньому

Щоб м’ясо вийшло смачним, відправляємо його за всіма правилами — одразу в киплячу воду. Однак для насиченості на самому початку варіння бульйону варто додати курячі спинки чи ще якийсь компонент, де мало м’яса, зате є кістки.

Такий суп буде якісним та смачним. Також ми розповідали, у чому запанірувати котлети.