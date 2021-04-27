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Питання Донбасу піднімати не потрібно: у Путіна відповіли з приводу зустрічі з Зеленським

Питання Донбасу піднімати не потрібно: у Путіна відповіли з приводу зустрічі з Зеленським
Оновлено 12:58 Сьогодні Телеграф РИА Новости

Історія про можливі двосторонні переговори президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна, провести які запропонував глава Української держави, отримала продовження.

Так, у відповідь на слова Зеленського про те, що він дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку зв'язатися з адміністрацією президента РФ з приводу організації зустрічі, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у вівторок, 27 квітня, заявив, що заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак "знаходиться в постійному контакті з Офісом президента України".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Пєскова, в Кремлі вітають ініціативу про проведення зустрічі, але підкреслюють, що цей діалог повинен зачіпати виключно питання двосторонніх відносин.

При цьому він нагадав, що "абсолютно чітко було викладено президентом (Росії – ред.) його ставлення до ініціативи поговорити, до можливого наповнення такого діалогу".

"Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання на південному сході України", - сказав прес-секретар Путіна.

Зеленському небезпечно зустрічатися з Путіним тет-а-тет: озвучені погрози

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 20 квітня в відеозверненні щодо ескалації, яку влаштувала Росія, запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна". Чому цій зустрічі не судилося відбутися, "Телеграфу" розповіла аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкіна.

Президент РФ 22 квітня відповів на пропозицію Зеленського про зустріч. За словами господаря Кремля, про ситуацію на Донбасі Зеленському треба говорити з "ЛНР" і "ДНР", а з приводу відносин України і Росії він нібито готовий прийняти українського президента в Москві.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що до Києва Путіна запрошувати не будуть, а ось участь США в переговорах з припинення війни цілком реальна.

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак запропонував провести зустріч в нормандському форматі на Донбасі за участю представників ОРДЛО.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 108

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Донбасс, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Зустріч, Перемовини, Дмитро Пэсков.
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