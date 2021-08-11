Річниця протестів в Білорусі: Лукашенко піде - це лише питання часу

9 серпня 2020 року в Білорусі прокотилася безпрецедентна хвиля протестів у зв'язку з проведенням президентських виборів, в яких були допущені серйозні порушення. Протести незабаром переросли в загальнонаціональний продемократичний рух, який міг повалити режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Пітер Дікінсон, редактор служби оповіщення Атлантичної ради в Україні, в своїй статті на сайті "Atlantic Council" викладає свій погляд на ситуацію в Білорусі зараз. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Коли його 26-річнее правління могло закінчитися катастрофою, Лукашенко спасла Росія. Володимир Путін просто не міг допустити падіння пострадянського диктатора в результаті масового демократичного повстання. Замість цього він відправив до Мінська літаки пропагандистів, надав Лукашенко фінансовий рятувальний круг і публічно заявив про свою готовність відправити російські війська в Білорусь, якщо ситуація "вийде з-під контролю".

Втручання Москви було успішним і відкрило шлях для все більш жорстких репресій, оскільки білоруська влада прагнула відновити контроль над неспокійною країною. До кінця календарного року масові мітинги протесту припинилися. Масштаби репресій були приголомшливими: десятки тисяч людей були затримані, а повідомлення про серйозні порушення прав людини стали звичайною справою.

Хоча величезні протести проти режиму в серпні, вересні та жовтні 2020 року залишилися в далекому минулому, розбіжності тривають. Активісти всередині Білорусі знаходять все більш винахідливі способи демонстрації своєї протидії владі, в той час як групи вигнанців і члени білоруської діаспори працюють над збором доказів злочинів режиму і збереженням протестного руху в міжнародному порядку денному.

Зі своєї бази в Литві лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська регулярно відвідувала західні столиці і недавно домоглася гучної зустрічі з президентом США Джо Байденом. Тим часом Лукашенко став міжнародним ізгоєм, політичне майбутнє якого майже повністю залежить від Кремля.

Пройшов рік після того, як в Білорусі пройшли перші мітинги протесту, а кризі не видно кінця. Поки Лукашенко користується підтримкою Росії та лояльністю своїх служб безпеки, він, схоже, перебуває в безпеці. Однак його жорсткі репресії протягом останніх дванадцяти місяців відштовхнули більшу частину білоруської громадськості, і він зіткнувся з наростаючою хвилею санкцій з боку міжнародного співтовариства. Мало хто очікує, що він залишиться при владі на невизначений термін.

Драматичні події в Білорусі за останній рік привернули увагу міжнародної громадськості до цієї країни, про яку часто забувають. Багато спостерігачів проводять паралелі з двома пострадянськими продемократичними революціями в сусідній Україні, в той час як інші розглядають протестний рух як нагадування про те, що розвал СРСР все ще триває. В першу річницю протестів в Білорусі Атлантична рада запросила ряд білоруських і міжнародних експертів поділитися своїми поглядами на те, як минулий рік змінив Білорусь.

Ханна Любакова, позаштатний науковий співробітник, Атлантична рада: Білоруське суспільство, або, принаймні, велика його частина, за останній рік досягла повноліття. Олександру Лукашенку вдалося зберегти свою основну базу підтримки, що становить близько 20-30% населення, але він також налаштував проти себе мільйони білорусів, які раніше були нерішучими або аполітичними. Країна в цілому пройшла точку неповернення багато місяців тому, і більшість білорусів тепер більше не готові терпіти нинішню диктатуру.

Лукашенко все ще чіпляється за владу, але його хватка більш тендітна, ніж може здатися. Він розуміє, що будь-які кроки щодо ослаблення нинішніх репресій швидко приведуть до нових масових протестів, коли десятки тисяч людей вийдуть на вулиці. Він не наважується ризикувати навіть незначними політичними подіями, такими як вибори в місцеві органи влади, тому що це може послужити новим фокусом для мобілізації антиурядових настроїв. Замість цього сьогоднішня Білорусь знаходиться в стані невизначеності, яке не може тривати вічно.

Національна ідентичність за останній рік зміцніла. Історичний біло-червоно-білий білоруський національний прапор набув широкого визнання завдяки своїй ролі символу протестів. Країну також об'єднує мирний характер руху, що відображає неприйняття насильства, яке глибоко вкоренилося в білоруському суспільстві. Іншою відмінною рисою протестів була помітна роль жінок, які стали ключовою рушійною силою. Це кинуло виклик гендерним стереотипам в білоруському суспільстві і змінило уявлення про участь жінок в політичному житті.

Хоча боротьба ще далека від завершення, вже ясно, що Лукашенко ненавмисно заклав основи майбутньої демократичної Білорусі. Його дії за останній рік відвернули критичну масу білорусів від авторитаризму. Це вселяє в мене надію, коли я думаю про можливий перехід до демократії. Після подій останніх дванадцяти місяців білоруси ніколи не дозволять іншому тирану стати президентом.

Джонатан Кац, старший науковий співробітник, директор з демократичних ініціатив, Німецький фонд Маршалла в США: В першу річницю фальсифікованих президентських виборів в Білорусі і подальшого демократичного повстання важко вийти за рамки боротьби, що продовжується, порушень прав людини, більше 600 політичних в'язнів і жахливих злочинів, скоєних в Білорусі і за кордоном Олександром Лукашенко і його авторитарним режимом. Цей одіозний режим все більше підпорядковується Кремлю і підтримується кремлівським режимом, який паралельно проводить власні репресії в Росії.

Зусилля білорусів по досягненню мирних політичних змін після двадцяти шести років авторитаризму непоправно змінили курс всієї нації і сформували політику США, Європи та міжнародної спільноти в цілому по відношенню до країни. Тепер світ дивиться на Білорусь через абсолютно нову призму.

Зустріч 28 липня президента Байдена і лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської підкреслює глибокі зміни в сприйнятті Вашингтоном білорусів та їхньої демократичної боротьби. Це потужний сигнал підтримки змін, до яких прагнули за останній рік. США, трансатлантичне співтовариство і партнери відреагували на потреби Білорусі підвищенням рівня допомоги, дипломатичної взаємодії і посилюванням санкцій. Ще більшу кількість подібної підтримки буде надано в майбутньому.

Зміни в Білорусі очолять хоробрі білоруси, які як і раніше тримають свою лінію. Але після 9 серпня увага США і інших партнерів буде дуже необхідною для посилення тиску і надання критично важливої підтримки громадським активістам, незалежним ЗМІ та іншим особам, які постраждали від репресій.

Міріам Космель, старший експерт з питань Східної Європи, фонд "Bertelsmann Stiftung", Німеччина: Білоруське суспільство вирвалося зі своєї колишньої залежності від батька Олександра Лукашенка, який захищав своїх підданих від небезпек, реальних чи уявних, вимагаючи натомість беззастережного підпорядкування. В даний час в Білорусі не проходять широкомасштабні публічні протести, але це пов'язано тільки з жахливим насильством, застосовуваним проти протестуючих. Опір режиму Лукашенка просто змістив акцент, особливо на діяльність за кордоном.

Старі розбіжності були подолані. Це вірно для опозиційних політиків, але також і для людей, які раніше мало цікавилися політикою. Виникає нова політизація суспільства, яка явно виходить за рамки активістів. Те, що службовці державних підприємств і жителі сільської місцевості автоматично виступають за Лукашенко, вже не так. Єдина група, яка надійно стоїть за режимом, - це сили безпеки, лояльність яких Лукашенко купує за рахунок високих зарплат і які побоюються відповідальності в разі втрати влади.

У білоруському суспільстві є чудове почуття солідарності. Однак, поки Лукашенко буде триматися за владу, державний апарат буде продовжувати підкоряти суспільство і заважати цивільним ініціативам міцніти і розвиватися. Ті, хто не приховує своєї критики, потраплять до в'язниці або будуть змушені виїхати за кордон. Це ускладнює тривалі громадські дебати про політичне майбутнє Білорусі.

Марія Снігова, позаштатний науковий співробітник, Атлантична рада: Відзначаючи річницю протестного руху в Білорусі, важко не прийти до висновку, що автократична відповідь виявилася успішною. У перші місяці протестувальники не змогли захопити контроль над країною або хоча б викликати достатній розкол в еліті режиму або між Лукашенко і силами безпеки. Це дозволило Лукашенко спровокувати масові репресії в масштабах, раніше небачених в Європі ХХІ століття.

Реакція міжнародного співтовариства була недостатньо рішучою, і багато з найгірших ексцесів Лукашенко залишилися безкарними. Це додало йому сміливості і дозволило розширити свої репресивні заходи на міжнародному рівні. Самим кричущим проявом зневаги білоруського диктатора до міжнародних стандартів стало примусове приземлення в травні 2021 роки громадянського рейсу ЄС, що проходить через повітряний простір Білорусі, і затримання пасажира-дисидента.

Події в Білорусі мали для Росії похмурі наслідки. Жахнувшись можливості того, що Білорусь послужить джерелом натхнення для аналогічних антиурядових протестів у Росії, Кремль активно підтримав Лукашенко, одночасно застосовуючи найжорсткіші на сьогоднішній день репресії проти громадянського суспільства Росії. В результаті Росія зараз йде білоруським шляхом: зростає число незалежних журналістів, юристів, активістів та політиків, яким загрожують арешти або яких змушують бігти з країни. Захід поки не дав адекватної відповіді на цей потужний авторитарний сплеск, викликаний протестним рухом в Білорусі.

Ян Пєкло, колишній посол Польщі в Україні: Прірва, що розділяє білоруський народ і режим Лукашенка, різко поглибилася. Тепер абсолютно ясно, що диктатор не зацікавлений ні в якій формі діалогу з суспільством. Репресивні заходи розширилися всередині країни, хоча є підстави вважати, що білоруський КДБ також почав міжнародні операції, такі як захоплення пасажирського літака ЄС в повітряному просторі Білорусі і недавнє передбачуване вбивство білоруського активіста, який проживав у вигнанні в Україні.

Тим часом режим Лукашенка продовжує спонсорувати та організовувати масову нелегальну міграцію в Литву. Сьогоднішня Білорусь служить полігоном для гібридної війни Росії проти західного світу. Оскільки Росія і Білорусь планують провести у вересні спільні військові навчання, прилеглі Україна, Польща і Литва мають бути готові до можливих провокацій.

У міру того, як протестний рух в Білорусі досягає першої річниці, можливо, найдивовижною особливістю білорусів є їх здатність продовжувати демонструвати свою опозицію, незважаючи на жорстокість репресій. Також гарною новиною є те, що Світлана Тихановська визнана на Заході законним лідером демократичної білоруської опозиції.

Наталя Коляда і Микола Халезін, спільні генеральні директори, Творчий центр політики: Події минулого року в Білорусі краще розглядати як національне пробудження. Можливо, це була найпотужніша і глибока трансформація в Європі з часів падіння комунізму і закінчення холодної війни.

Білоруси продемонстрували своє неприйняття авторитаризму і проявили чудову мужність, продовжуючи протестувати, незважаючи на безпрецедентні репресії. Білоруське суспільство продемонструвало феноменальний рівень самоорганізації як всередині країни, так і серед зарубіжної діаспори. Це дозволило зберегти тиск на диктатуру, а також мобілізувати міжнародне співтовариство на підтримку демократичних устремлінь Білорусі.

Ще однією ключовою подією останніх дванадцяти місяців стала втрата впливу Кремля в білоруському суспільстві. Рішення російського керівництва підтримати режим Лукашенка радикально змінило ставлення Білорусі до Росії. В результаті багато білорусів, які раніше симпатизували тісним зв'язкам з Росією, тепер схильні розглядати Європейський Союз і США як найбільш підходящих довгострокових партнерів.

Тут вже очевидно, що режиму Лукашенка немає шляху назад. Справжнє питання в тому, що буде далі і як довго триватиме перехідний період від диктатури до демократії.

Брайан Вітмор, позаштатний старший науковий співробітник, Атлантична рада: За останній рік Білорусь змінилася в двох важливих пунктах. По-перше, режим Олександра Лукашенка не тільки став ще більш авторитарним і репресивним, а й більш рішуче перейшов в орбіту Росії. До провальних виборів у серпні 2020 року і жорстоких репресій Лукашенка білоруський режим намагався зберегти свої можливості для Заходу. Лукашенко пручався спробам Москви побудувати авіабазу в Білорусі, дистанціювався від конфлікту Володимира Путіна з Заходом і намагався бути чесним посередником у війні на Україні. Сьогодні Лукашенко пішов ва-банк з путінською Росією, приєднався до конфлікту Москви із Заходом, робить загрозливі кроки в бік України і, схоже, готовий допустити постійну присутність російських військ.

Другий важливий момент, в якому Білорусь змінилася за останній рік, - це те, що громадянське суспільство стало більш сміливим, а громадська думка стало більш прозахідною. Через підтримку Путіним Лукашенка популярність кремлівського лідера в Білорусі падає, а звичайні білоруси тепер все частіше шукають натхнення на Заході. Лінії протистояння в Білорусі зрозумілі: вісь автократів Путін-Лукашенко проти білоруської громадськості, яка все більше симпатизує заходу.

Поліна Садовська, керівник програми "Євразія", НКО "PEN America": У Білорусі дві реальності. Перша - це реальність Олександра Лукашенка, де все зосереджено навколо нього і його соратників, а критики потрапляють до в'язниці. Інша реальність - це те, що білоруський народ терпів Білорусь Лукашенка до серпня 2020 року, але не міг більше терпіти.

Раніше Лукашенко грав і за Росію, і за Захід. Події серпня 2020 року показали, що він більше не може цього робити, головним чином тому, що ані Європа, ані США не можуть миритися з жорстокими репресіями проти цивільного суспільства, переслідуваного після вкрадених президентських виборів в 2020 році.

Білорусь тепер вирішила зіграти роль держави-ізгоя, як Північна Корея, Іран або М'янма. Білоруський уряд не тільки серйозно посилив контроль над громадянським суспільством, уклавши до в'язниці близько 30 журналістів за виконання своєї роботи і недавно прийнявши рішення про розпуск більше 65 правозахисних організацій, включаючи нашу споріднену організацію "PEN Білорусь", а й робить сміливі кроки, намагаючись заблокувати Резолюції ООН щодо відновлення демократії в інших місцях, як це недавно було зроблено з резолюцією щодо М'янмі.

Успіхи, досягнуті лідером опозиції Світланою Тихановською і її командою, включаючи її недавню зустріч з президентом Байденом, дають привід для надії на те, що Білорусь ніколи не повернеться до статус-кво, що існував до серпня 2020 року, як би Лукашенко не хотів. Проте, білоруське громадянське суспільство зараз потребує більшої підтримки, як дипломатичної, так і фінансової. Міжнародне співтовариство не може відводити очі і робити вигляд, що нічого не помічає.

Владислав Давидзон, позаштатний науковий співробітник, Атлантична рада: Народна революція, яка охопила Білорусь рік тому, до цих пір не змогла вигнати диктатора, який правив країною понад чверть століття. Однак вона багато в чому змінила Білорусь. Цілком очевидно, що шляху назад немає, незважаючи на бажання Лукашенко постійно тримати Білорусь в пастці реальності, що нагадує Радянський Союз приблизно у 1981 році.

На жаль для диктатора, сучасна білоруська політична нація сформувалася за останній рік зі своєю власною культурою, традиціями, смаками, спільними спогадами і внутрішніми жартами. У такій ситуації, незалежно від того, скільки сил буде застосовано, такий сильний правитель, як Лукашенко, без будь-якої особливої ідеологічної ідентичності або регіональної бази влади не може розраховувати на нескінченне правління над незгодною більшістю. Він покине місце події - це лише питання часу.

Як може виглядати постлукашенківська Білорусь? З середини 1990-х білоруси були позбавлені можливості вести значущі загальнонаціональні дебати про те, в якій країні вони хочуть жити. Тепер у них є вагомі підстави для вивчення фундаментальних питань, таких як кращі політичні моделі, геополітичні союзи, що це означає, жити в Європі, і яка суть їх національного характеру. Найголовніше, що народ Білорусі більше не боїться, і немає ніяких сумнівів в тому, що більшість білорусів хочуть догляду Лукашенко.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Лукашенко закриває кордони Білорусі з "ворогами".