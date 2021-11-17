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Гравці збірної України яскраво відсвяткували перемогу над Боснією разом із уболівальниками (відео)

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Збірна України Новина оновлена 17 листопада 2021, 14:30
Збірна України

Українці у вівторок не лише добре зіграли, а й чудово відсвяткували

У вівторок українські футболісти на виїзді перемогли Боснію та Герцоговину у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 з рахунком 2:0 та стали учасником плей-оф кваліфікації.

Після матчу гравці збірної України та тренерського штабу розділили святкування з уболівальниками, які завітали до Зениці на гру. Відео бенкету опублікував офіційний обліковий запис Української асоціації футболу в інстаграмі.

На кадрах видно, як футболісти підійшли до гостьового сектору та разом із фанатами під крики: "Україна, Україна" зробили дещо знімком та записали відео.

"Телеграф" в одному тексті зібрав всю інформацію про жеребкування раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу, а також припустив ідеальний та найгірший розклад для продовження боротьби.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.

Теги:
#Збірна України #Вболівальники #Відбір на ЧС-2022
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