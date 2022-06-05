Петраков перед матчем з Вельсом прибрав зі складу збірної України 4 футболістів

"Жовто-сині" зіграють у фіналі кваліфікації

За кілька годин до початку матчу відбору на ЧС-2022 Вельс — Україна головний тренер нашої команди Олександр Петраков, який відзначився дивною поведінкою на травневому зборі, визначився зі складом на гру.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ). Тренерові довелося прибрати зі складу одразу чотирьох виконавців.

ВЕЛЬС — УКРАЇНА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Повідомляється, що з Вельсом точно не зіграє новий володар кубка Ліги чемпіонів у складі мадридського "Реала" Андрій Лунін. Крім того, місця у заявці "Жовто-синіх" не знайшлося Данилу Сікану ("Ганза"), Денису Попову ("Динамо" К), та Данилу Ігнатенку ("Бордо").

Заявка збірної України на матч з Вельсом

Воротарі : Бущан, Пятов, Різник

: Бущан, Пятов, Різник Захисники : Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко

: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко Півзахисники : Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков

: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков Нападники: Яремчук, Довбик

Зазначимо, гру Вельс — Україна можна буде подивитися у прямому ефірі на ТБ, а букмекери дали неоднозначний прогноз на цю зустріч.

Додамо, у попередньому матчі відбору на ЧС-2022 наша збірна обіграла Шотландію (1:3).