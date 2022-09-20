Тренер збірної росії сподівається потрапити на Олімпіаду, виправдовуючи війну проти України

Тренер повністю підтримує російську владу

Російські гімнасти не засуджуватимуть "спецоперацію" в Україні для потрапляння на Олімпійські ігри в Парижі.

Про це заявила головний тренер збірної рф зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко, коментуючи потенційний недопуск росії на Ігри-2024, передає metaratings.ru. Водночас вона сподівається, що її команду допустять до Олімпіади. Крім того, Родіоненко припустила, що збірна рф може виступити на ОІ під нейтральним прапором, якщо на це дадуть добро в кремлі.

"Ми вже виступали на Олімпіаді-2016 року без прапора та гімну, що нам ще робити? Якщо вони нас змушуватимуть, щоб ми засудили спецоперацію, відмовилися від того, що відбувається в країні, ми цього робити, звичайно, ніколи не будемо.

Якщо нам скажуть, що дозволяють брати участь без прапора та гімну, і буде рішення від нашого керівництва, то, звісно, ми поїдемо, ми вже так виступали”, — заявила Родіоненко.

Нещодавно в росії запропонували перенести Олімпіаду-2024 до рф.

Раніше повідомлялося, що збірну росії з футболу усунули від Євро-2024.