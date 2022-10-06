Скандал у боксі: шведи відмовляються битися з росіянами та білорусами

Збірна Швеції бойкотуватиме турніри за участю окупантів

Міжнародна асоціація боксу наплювала на всі демократичні норми і дозволила боксерам росії та білорусі брати участь у всіх турнірах.

Першими прореагували на це рішення у Швеції. Голова місцевої боксерської організації Пер-Аксель Шехольм заявив, що шведські боксери не вийдуть у ринг проти представників росії та білорусі. Вони відмовлятимуться від участі у змаганнях.

"Я думаю, як і більшість розсудливих людей, що це скандал, і це не правильно. Ми не братимемо участі там, куди пустять російських та білоруських боксерів. І наскільки я розумію, Іспанія теж не буде, і більшість Західної Європи проти", — цитує Шехольма SVT.

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Нагадаємо, юні українські боксери влаштували бойкот змаганням через заборону на прапор та гімн, проте пізніше організатори чемпіонату Європи в Італії пом’якшили санкції, і гімн України пролунав після перемоги 15-річної Анастасії Таран.