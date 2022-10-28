Чи зараховується жінкам стаж під час догляду за маленькою дитиною: роз’яснення Пенсійного фонду

Багатьох жінок цікавить питання, чи віднесуть їм до стажу час догляду за малолітньою дитиною

Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, чи віднесуть у стаж час догляду за малолітньою дитиною.

З відповідною заявою у п'ятницю, 28 жовтня, виступила пресслужба ПФУ на своєму офіційному сайті.

До страхового стажу для обчислення пенсії відносять ті періоди, протягом яких людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, і за які з 1 січня 2004 року, дати набрання чинності Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне страхування", щомісячно сплачені страхові внески.

У статті 24 цього Закону визначено, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання ним чинності – у порядку, визначеному раніше чинним законодавством. Таким чином:

До 1 січня 2004 року

Час догляду за дитиною до трьох років зараховується до страхового стажу матері, яка на час народження дитини не перебувала у трудових відносинах, – на підставі свідоцтва про народження дитини.

У період з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2004 року

Пунктом 1 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначено, що страхові внески за жінок, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, сплачуються з 01.01.2005.

Тому якщо жінка доглядала за дитиною віком до трьох років у період з 01.01.2004 по 31.12.2004, то такий період враховується до її страхового стажу на підставі документу, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (наприклад, довідки управління соціального захисту населення, яке виплачувало жінці допомогу).

Після 1 січня 2005 року

Час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу матері, якщо вона отримувала відповідну допомогу, за даними системи персоніфікованого обліку.

Незалежно від того, чи працювала жінка до виходу у відпустку по догляду за дитиною до трьох років чи ні, їй цей період зараховується до страхового стажу, оскільки нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Роз’яснення Пенсійного фонду

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