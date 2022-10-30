Ломаченко краще бив джеби, але пропускав силові: статистика ударів

Українець завдав всього на три удари більше

У Нью-Йорку завершився вечір боксу, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Бій був дуже конкурентним і тривав усі 12 раундів.

Ортіс краще виглядав у першій половині поєдинку. Американець навіть перемагав за суддівськими записками. А на обличчі Василя була величезна гематома.

Проте кінцівка бою пройшла під диктовку українця, і судді виставили такі оцінки: 116-112, 117-111, 115-113. Це обурило чемпіона Теренса Кроуфорда, який вважає, що результат мав бути близьким до нічиєї.

І якщо судити за кількістю ударів, то Кроуфорд має рацію. Перевага у Ломаченка лише три удари.

Статистика ударів

Точні удари: Ломаченко – 125 (22%), Ортіс – 122 (20%).

Ломаченко – 125 (22%), Ортіс – 122 (20%). Джеби: Ломаченко – 33 (12%), Ортіс – 15 (5%).

Ломаченко – 33 (12%), Ортіс – 15 (5%). Силові удари: Ломаченко – 92 (31%), Ортіс – 107 (35%).

Нагадаємо, що прямо в рингу Ломаченко поговорив із абсолютним чемпіоном Девіном Хейні і боксери погодилися на бій.