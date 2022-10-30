Ломаченко краще бив джеби, але пропускав силові: статистика ударів
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Українець завдав всього на три удари більше
У Нью-Йорку завершився вечір боксу, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Бій був дуже конкурентним і тривав усі 12 раундів.
Ортіс краще виглядав у першій половині поєдинку. Американець навіть перемагав за суддівськими записками. А на обличчі Василя була величезна гематома.
Проте кінцівка бою пройшла під диктовку українця, і судді виставили такі оцінки: 116-112, 117-111, 115-113. Це обурило чемпіона Теренса Кроуфорда, який вважає, що результат мав бути близьким до нічиєї.
І якщо судити за кількістю ударів, то Кроуфорд має рацію. Перевага у Ломаченка лише три удари.
Статистика ударів
- Точні удари: Ломаченко – 125 (22%), Ортіс – 122 (20%).
- Джеби: Ломаченко – 33 (12%), Ортіс – 15 (5%).
- Силові удари: Ломаченко – 92 (31%), Ортіс – 107 (35%).
Нагадаємо, що прямо в рингу Ломаченко поговорив із абсолютним чемпіоном Девіном Хейні і боксери погодилися на бій.