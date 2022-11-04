"Дніпро-1" дізнався можливих суперників у плей-офф Ліги конференцій

Українці зіграють із командою, яка вилетіла з Ліги Європи

Завершився груповий етап Ліги конференцій. На жаль, "Дніпро-1" у гостях програв клубу "АЗ Алкмаар". Тому наша команда посіла друге місце у групі і тепер зіграє стиковий матч із клубом, який вилетів із Ліги Європи.

Серед потенційних противників українців такі відомі імена, як "Лаціо", "Трабзонспор"...

Можливі суперники "Дніпра-1" у стикових матчах:

"Буде-Глімт" (Норвегія)

"АЕК Ларнака" (Кіпр)

"Лудогорець" (Болгарія)

"Брага" (Португалія)

"Шериф" (Молдова)

"Лаціо" (Італія)

"Карабах" (Азербайджан)

"Трабзонспор" (Туреччина)

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада, а самі поєдинки — 16 та 23 лютого 2023 року.

Раніше київське "Динамо" не змогло пробитися у стикові матчі Ліги конференцій. В останньому турі Ліги Європи динамівці програли "Фенербахче".