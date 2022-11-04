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"Дніпро-1" дізнався можливих суперників у плей-офф Ліги конференцій

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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"Дніпро-1" продовжує грати у єврокубках Новина оновлена 04 листопада 2022, 09:53
"Дніпро-1" продовжує грати у єврокубках. Фото ФК Дніпро-1

Українці зіграють із командою, яка вилетіла з Ліги Європи

Завершився груповий етап Ліги конференцій. На жаль, "Дніпро-1" у гостях програв клубу "АЗ Алкмаар". Тому наша команда посіла друге місце у групі і тепер зіграє стиковий матч із клубом, який вилетів із Ліги Європи.

Серед потенційних противників українців такі відомі імена, як "Лаціо", "Трабзонспор"...

Можливі суперники "Дніпра-1" у стикових матчах:

  • "Буде-Глімт" (Норвегія)
  • "АЕК Ларнака" (Кіпр)
  • "Лудогорець" (Болгарія)
  • "Брага" (Португалія)
  • "Шериф" (Молдова)
  • "Лаціо" (Італія)
  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Трабзонспор" (Туреччина)

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада, а самі поєдинки — 16 та 23 лютого 2023 року.

Раніше київське "Динамо" не змогло пробитися у стикові матчі Ліги конференцій. В останньому турі Ліги Європи динамівці програли "Фенербахче".

Теги:
#Футбол #Дніпро-1 #Ліга конференцій