"Дніпро-1" дізнався можливих суперників у плей-офф Ліги конференцій
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Українці зіграють із командою, яка вилетіла з Ліги Європи
Завершився груповий етап Ліги конференцій. На жаль, "Дніпро-1" у гостях програв клубу "АЗ Алкмаар". Тому наша команда посіла друге місце у групі і тепер зіграє стиковий матч із клубом, який вилетів із Ліги Європи.
Серед потенційних противників українців такі відомі імена, як "Лаціо", "Трабзонспор"...
Можливі суперники "Дніпра-1" у стикових матчах:
- "Буде-Глімт" (Норвегія)
- "АЕК Ларнака" (Кіпр)
- "Лудогорець" (Болгарія)
- "Брага" (Португалія)
- "Шериф" (Молдова)
- "Лаціо" (Італія)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Трабзонспор" (Туреччина)
Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада, а самі поєдинки — 16 та 23 лютого 2023 року.
Раніше київське "Динамо" не змогло пробитися у стикові матчі Ліги конференцій. В останньому турі Ліги Європи динамівці програли "Фенербахче".