Перший різдвяний базар: Світоліна показала миле фото

Тенісистка з донькою пішла за покупками

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна в середині жовтня народила дівчинку, яку назвали Скай. Зараз Еліна вже гуляє з малюком і ділиться цим зі своїми підписниками у соціальних мережах.

Спортсменка виклала в Instagram фотографію, яку підписала: "Вперше на різдвяному базарі".

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс публічно заявили про свої стосунки у січні 2019 року під час Australian Open. Наприкінці лютого 2021 року спортсмени повідомили про перерву у відносинах, проте вже через два місяці заявили про заручини. Гаель та Еліна зіграли весілля у липні 2021 року у Швейцарії.

Раніше Світоліна показала кімнату своєї дочки. А потім опублікувала фото дочки, яка підросла.