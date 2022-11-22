Бельгія — Канада: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

"Червоні дияволи" розпочинають свій шлях на ЧС-2022

Збірна Бельгії, яка традиційно входить до числа претендентів на титул, стартує на чемпіонаті світу з футболу в Катарі грою проти Канади.

У прямому ефірі в Україні гру першого туру групи F Бельгія — Канада покаже платформа megogo, suspilne.media, а також регіональні канали громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Ця зустріч завершує програму матчів четвертого ігрового дня на чемпіонаті світу.

Матч першого туру ЧС-2022 Бельгія — Канада відбудеться у середу, 23 листопада, в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. В іншому поєдинку цього квартету зустрінуться команди Хорватії та Марокко, які відкривають програму ігрового дня у середу (початок матчу – о 12:00).

ЧС-2022 у Катарі триватиме до 18 грудня. На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів чемпіонату світу, а також турнірні таблиці групової стадії. З розкладом безкоштовних трансляцій мундіалю в Україні також можна ознайомитись у нас на сайті.