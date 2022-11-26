Японія — Коста-Ріка: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Японці можуть зробити серйозну заявку на вихід із групи

У неділю, 27 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі зустрінуться сенсаційна Японія і головний невдаха першого туру — команда Коста-Ріки.

Гру групи Е Японія — Коста-Ріка можна буде переглянути в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок відбудеться у рамках восьмого ігрового дня.

Поєдинок другого туру між японцями та костаріканцями відбудеться в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок зустрічі — о 12:00 за київським часом. В іншому матчі квартету Е зіграють Іспанія та Німеччина, які свій поєдинок другого туру розпочнуть о 21:00.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 японці видали одну з головних сенсацій першого туру, здобувши вольову перемогу над Німеччиною (2:1). Коста-Ріка, у свою чергу, була просто знищена іспанцями з рахунком 0:7.

З іншими результатами мундіалю у Катарі можна ознайомитись у нас на сайті. Крім того, на "Телеграфі" можна стежити за турнірними розкладами на груповій стадії чемпіонату світу.