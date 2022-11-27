Португалія — Уругвай: букмекери дали прогноз на суперматч ЧС-2022

КріРо та Ко можуть достроково вийти у плей-офф

У понеділок, 28 листопада, "європейські бразильці" зіграють проти Уругваю в рамках матчу другого туру Кубка світу з футболу в Катарі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія — ​​Уругвай.

Букмекери не зуміли виділити явного фаворита в цьому протистоянні, але все ж таки віддали перевагу Португалії. Про це повідомляє Парі-Матч.

На перемогу португальців фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,02. Водночас успіх американської команди оцінюється коефіцієнтом 4,20, а нічия – 3,30.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Португалія — Уругвай:

Парі-Матч: (перемога Португалії 2,02 — нічия 3,30 — перемога Уругваю 4,20)

Гра Португалія — Уругвай відбудеться в Ед-Дайяні на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Цю зустріч можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні безкоштовно.

"Телеграф" нагадує, що у першому турі мундіалю Португалія в вогненному матчі обіграла Гану (3:2), а ось Уругвай примудрився не забити Південній Кореї (0:0).