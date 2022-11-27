Португалія — Уругвай: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

В останньому матчі 2 туру зустрінуться фаворити групи

У понеділок, 28 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі в рамках останнього матчу другого туру зіграють команди Португалії та Уругваю.

Матч групи H Португалія — Уругвай буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільн ого телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок закриває програму матчів дев’ятого ігрового дня та другого туру ЧС-2022.

Гра Португалія — Уругвай відбудеться в Ед-Дайяні на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. У разі перемоги португальці забезпечать собі путівку у плей-офф. Додамо, інший поєдинок у цій групі, Південна Корея — Гана, розпочнеться трохи раніше (початок о 15:00).

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 з футболу збірна Португалії обіграла Гану (2:3), а ось Південна Корея сенсаційно відібрала очки в уругвайців (0:0). Усі результати та відеоогляди матчів мундіалю доступні у нас на сайті. Крім того, на "Телеграфі" можна ознайомитись з турнірними таблицями групової стадії чемпіонату світу.