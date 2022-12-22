А потім буде Рамадан: команда Усика диктує умови Ф’юрі

Бій за звання абсолютного чемпіона не можна провести пізніше 4 березня

Промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика пояснив, чому бій із чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі має відбутися до 4 березня.

"Найімовірніше бій пройде в Саудівській Аравії. Враховуючи місцеві кліматичні умови після 4 березня поєдинок буде дуже складно організувати на відкритій арені.

Також в арабських країнах розпочнеться Рамадан і в цей період точно ніхто нічого не робитиме. Тому якщо бій не відбудеться до 4 березня, то може пройти лише наприкінці квітня чи на початку травня.

Якщо ми затягнемо з організацією бою з Ф’юрі, потрібно буде щось робити з обов’язковими претендентами. Як ми з ними все розрулимо і чи розрулюватимемо? Припустимо, IBF може просто видати рішення щодо промоутерських торгів і все. У такому разі Усику та Ф’юрі доведеться битися вже не за абсолют, або поєдинку взагалі не буде. Тому бій має відбутися до 4 березня", — сказав Красюк в інтерв’ю boxingukraineboxing.

Поки Усик чекаює на Ф’юрі, суперники на поєдинок з українцем вишиковуються в чергу. Спочатку IBF йому призначила обов’язкового претендента Філіпа Хрговича, потім WBA зобов’язала побитися з Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.